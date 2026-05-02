اجرای طرح ملی کاهش مصرف پلاستیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، محمدصابر باغخانی‌پور گفت: با توجه به شرایط پرچالش کنونی کشور و آثار مستقیم جنگ و آسیب‌های جدی واردشده به زیرساخت‌های حیاتی به‌ویژه در حوزه نفت و پتروشیمی، این اداره در چارچوب مسؤولیت‌های اجتماعی خود در حوزه حفاظت از محیط زیست و همسو با منویات مقام معظم رهبری در شعار سال، یک طرحی ملی‌ را با عنوان «برای وطن، نه برای پلاستیک» در دستور کار قرار می‌دهد.

وی، هدف از اجرای این طرح را فرهنگ‌سازی برای کم‌کردن مصرف پلاستیک در زندگی روزمره دانست و افزود: وقتی شهروندان در انتخاب‌های روزانه خود جایگزین‌های کم‌خطرتر را برگزینند و مقدار مصرف مواد پلاستیکی را کاهش دهند، هم‌زمان دو دستاورد مهم رخ می‌دهد؛ از یک سو، بار آلودگی زیست‌محیطی کمتر می‌شود و سلامت اکوسیستم‌ها بهتر پاس داشته می‌گردد و از سوی دیگر، منابع و مواد اولیه ارزشمند فرصت بیشتری پیدا می‌کنند تا در مسیر تولید و تقویت ظرفیت‌های صنعتی کشور به‌کار گرفته شوند.

باغخانی‌پور تأکید کرد: بدیهی است تداوم مصرف بی‌رویه پلاستیک، افزون بر تشدید آلودگی‌ها و تهدید سلامت محیط‌ زیست، به معنای اتلاف سرمایه‌های ملی نیز است چراکه بخش قابل‌ توجهی از زنجیره تولید پلاستیک به منابع نفتی و پتروشیمی وابسته است.

به گفته وی، طرح ملی «برای وطن، نه برای پلاستیک» با رویکردی که توأمان زیست‌محیطی و اقتصادی است، طراحی شده تا کاهش مصرف پلاستیک، فقط یک توصیه نباشد بلکه به اقدامی اثرگذار برای صیانت از محیط‌زیست و پاسداشت منابع ملی تبدیل شود.