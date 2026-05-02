به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، امیر یونسیان، رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور، هدف اصلی این شبکه را حمایت از آزمایشگاهها و ترویج فرهنگ اشتراکگذاری توانمندیها برای بهرهمندی جامعه علمی-پژوهشی کشور دانست و افزود: این شبکه با فراهم آوردن بستری برای به اشتراکگذاری تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی در پژوهشگاهها، آزمایشگاهها و شرکتهای دولتی و خصوصی، به دنبال تسهیل در رفع نیازهای زیستبوم پژوهش، فناوری و نوآوری، گسترش مرزهای دانش، توسعه فناوریهای راهبردی و محصولات دانشبنیان است.
وی افزود: راهاندازی باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی نیز در همین راستا و با هدف ترغیب و حمایت جامعه دانشگاهی و فناوران صورت گرفته است.
به گفته یونسیان، مهمترین رویکرد در ایجاد باشگاه مشتریان، سهولت دسترسی پژوهشگران کشور و صنایع به خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز، در سراسر کشور است.
جزئیات تخصیص یارانه در سال ۱۴۰۴
رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور، تخصیص ۱,۳۷۰ میلیارد ریال یارانه در قالب اعتبار فصلی برای اعضای واجد شرایط باشگاه مشتریان در سال ۱۴۰۴ را یادآور شد و گفت: تا کنون بیش از ۴۰ درصد از این اعتبارات مورد استفاده قرار گرفته است. در سال گذشته، دانشجویان به میزان ۲۸۴ میلیارد ریال و اعضای هیئت علمی دانشگاهها ۲۶۸ میلیارد ریال از یارانه اعطایی شبکه آزمایشگاهی استفاده کرده اند.
چتر حمایتی گسترده برای جامعه علمی کشور
یونسیان اعلام کرد: در سال گذشته، به واسطه یارانههای فصلی، بیش از ۲۰,۰۰۰ عضو هیئت علمی و نزدیک به ۱۶,۰۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی، یارانه تا سقف ۴۰ میلیون ریال با پوشش ۵۰ درصدی هزینه خدمات آزمایشگاهی دریافت کردهاند.
رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور عنوان کرد: با گذشت دو دهه از فعالیت شبکه آزمایشگاهی کشور، این مجموعه اکنون میزبان حدود ۱۹۲ هزار عضو حقیقی و حقوقی است. تنها از ابتدای سال گذشته تاکنون، نزدیک به ۱۲ هزار عضو جدید به این باشگاه پیوستهاند.
یونسیان، گروههای واجد شرایط برای عضویت در باشگاه مشتریان را شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، مخترعان، صاحبان طرحهای فناورانه، و فعالان شرکتهای دانشبنیان معرفی کرد. این اعضا میتوانند از تسهیلاتی نظیر یارانهها، اعتبارات فصلی و تخفیفها بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه اعضای باشگاه مشتریان میتوانند از طریق پنل کاربری خود به امکاناتی نظیر مدیریت اعتبارات، مشاهده فهرست خدمات دریافتی و ثبت درخواست آزمون از آزمایشگاهها دسترسی داشته باشند، عنوان کرد: علاقهمندان برای عضویت در باشگاه مشتریان و آگاهی از جزئیات یارانهها و خدمات، میتوانند به وبگاه باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی کشور، به آدرس my.labsnet.ir مراجعه کرده و ضمن ثبت نام در صورت دارا بودن شرایط، خدمات این باشگاه را دریافت کنند.
