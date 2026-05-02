سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات دستگیری زوج سارق سالنهای آرایشی را تشریح کرد و اظهار داشت: در پی افزایش گزارشها درباره چندین فقره سرقت از مراکز آرایشی در سطح شهرستان، موضوع بهطور ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهرهگیری از روشهای تخصصی و رصدهای میدانی، موفق شدند هویت دو متهم ـ یک خانم و یک آقای سابقهدار ـ را شناسایی کنند. این افراد به صورت مشترک، سازمانیافته و برنامهریزیشده اقدام به سرقت در ساعات خلوت و نیمهشب میکردند و معمولاً با استفاده از یک خودرو سواری نقشه سرقتهای خود را اجرا میکردند.
بدیعیان ادامه داد: پس از انجام تحقیقات تکمیلی و اطمینان از ارتباط متهمان با چهار فقره سرقت از اماکن آرایشی، مجوز قضایی اخذ و در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی، هر دو سارق در مخفیگاهشان دستگیر شدند. طی بازرسی، بخشی از اموال مسروقه نیز کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شاهینشهر با اشاره به اعتراف صریح متهمان در بازجوییهای پلیس تاکید کرد: متهمان وجود همکاری و ارتکاب سرقتهای باندی را پذیرفتند و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی از همه مالباختگان احتمالی و شهروندان خواست در صورت شناسایی اموال به مقر پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کنند و با اشاره به عزم جدی پلیس برای برخورد با سارقان گفت: امنیت و آرامش اصناف و شهروندان اولویت پلیس است و با هرگونه جرمی که این امنیت را خدشهدار کند با قاطعیت برخورد خواهد شد.
