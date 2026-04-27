به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام در آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره اول متوسطه و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ می‌رساند که ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون بر اساس اطلاعات دریافتی متقاضیان واجد شرایط از طریق وزارت آموزش و پرورش از روز سه‌شنبه به‌تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸منحصراً از طریق تارنمای این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org آغاز و در روز یکشنبه به‌تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳پایان می‌پذیرد. به متقاضیان توصیۀ اکید می‌شود در بازه زمانی تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

بر این اساس، متقاضیانی که امکان ثبت‌نام ندارند یا در اطلاعات و مشخصات اعلامی آنها توسط وزارت آموزش و پرورش مشکلی وجود دارد (شرایط در صفحۀ ۴ دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام اعلام شده است)، باید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳به آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیۀ محل تحصیل مراجعه و وضعیت خود را پیگیری نمایند تا اطلاعات آنها توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود؛ در غیر این‌صورت امکان ثبت‌نام در این آزمون برای ایشان وجود ندارد. این دسته از متقاضیان می‌توانند پس از برطرف شدن مشکلشان، در فرصت مجددی که تعیین شده است (از روز پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۱۷تا روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۱) با مراجعه به تارنمای مذکور نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. بعد از اتمام این مهلت، زمان ثبت‌نام تمدید مجدد نخواهد شد.

دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام در این آزمون از روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۰۷در تارنمای این سازمان در دسترس خواهد بود.

لازم به توضیح است، زمان برگزاری آزمون، به محض فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً از طریق تارنمای این سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که متقاضیان می‌توانند سؤالات خود را درخصوص موضوعات مربوط به شرایط و ضوابط آزمون و یا ایراد در اطلاعات دانش‌آموزی از طریق پنجره خدمات دولت الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانیmy.medu.ir (در بخش مربوط به پاسخ‌گویی به سؤالات مرتبط با ثبت‌نام در آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی)، درج و پاسخ خود را دریافت نمایند. همچنین متقاضیان سؤالات خود را صرفاً در مورد فرایند ثبت‌نام از طریق سامانۀ پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org مطرح نمایند.