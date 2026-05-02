به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز معلم و سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری، رسالت معلمان را فراتر از انتقال صرف دانش دانسته و آنان را راهنمایان حکمت زندگی توصیف کرد که با حکاکی نقش انسانیت و مسئولیت‌پذیری بر جان دانش‌آموزان، سرنوشت اجتماعی ایران را رقم می‌زنند.

رئیس جمهور با گرامیداشت یاد شهید مطهری به عنوان «الگوی معلم اسوه»، تأکید کرد که معلمان در سخت‌ترین روزهای کشور و حتی در میانه تهدیدها و جنگ‌های تحمیلی اخیر، با صبر و پایداری سنگر تعلیم و تربیت را حفظ کرده و چراغ امید و عزت ملی را در دل نسل‌های آینده روشن نگه داشته‌اند.

پزشکیان در بخش دیگری از این پیام با اشاره به جنایت دلخراش مدرسه «شجره طیبه» میناب، این واقعه را سندی تلخ از هدف‌گیری معصوم‌ترین قشر جامعه توسط دشمنان دانست و خاطرنشان کرد که حمله به مهد علم، نشانه آشکار خصومت با سازندگی ایران است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد که این جنایات نه تنها خللی در اراده ملت ایجاد نمی‌کند، بلکه استقامت جامعه را در مسیر پیشرفت و آگاهی دوچندان خواهد کرد.

پزشکیان همچنین تحقق «عدالت آموزشی» را دغدغه اصلی خود خواند و اعلام کرد که این هدف بدون توجه به زیرساخت‌های زندگی معلمان ممکن نیست و بر تعهد دولت چهاردهم برای به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها جهت بهبود شرایط معیشتی و ارتقای منزلت اجتماعی فرهنگیان تأکید کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

تعلیم و تربیت، تنها انتقال دانش نیست، بلکه پرورش جان و اندیشه انسان‌هاست. شما معلمان فرهیخته، نه‌فقط آموزگاران علم، بلکه راهنمایان حکمت زندگی هستید؛ چراکه با کلام و کردار خویش، افق‌های تازه‌ای از فهم، مسئولیت‌پذیری و انسانیت را پیش روی شاگردان می‌گشایید و نقشی ماندگار در سرنوشت فردی و اجتماعی آنان ایفا می‌کنید؛ نقشی که از میان نخواهد رفت و به فرموده پیامبر عظیم‌الشأن اسلام «همچون نگاره‌ای است که بر روی سنگ حکاکی شود».

سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم، فرصتی ارزشمند برای بزرگداشت مقام والای این اندیشمند فرهیخته است؛ شخصیتی که در پرتو تعالیم اسلامی و با پیوندی عمیق میان علم، ایمان و بصیرت، الگویی ماندگار از «معلم اسوه» را به جامعه عرضه کرد و میراثی فکری و تربیتی ماندگار از خود بر جای گذاشت

روز معلم، پاسداشت مقام شامخ این شهید بزرگوار و تجلیل از انسان‌هایی است که گاه با کمترین امکانات، اما با تعهد، مسئولیت‌پذیری و امید، افق‌های آینده این سرزمین را روشن نگه می‌دارند. معلمان نه‌تنها انتقال‌دهندگان دانش، بلکه پرورش‌دهندگان روحیه ایستادگی، آگاهی و عزت ملی در نسل‌های آینده‌اند. جلوه‌های این رسالت بزرگ را به‌روشنی می‌توان در روزهای دشوار، از جمله در جنگ‌های تحمیلی اخیر، مشاهده کرد؛ آنجا که معلمان، حتی در شرایط تهدید و ناامنی، سنگر تعلیم و تربیت را رها نکرده و با صبر و پایداری، چراغ امید را در دل دانش‌آموزان زنده نگه داشته‌اند.

در این مسیر پرافتخار، بر خود فرض می‌دانم یاد و نام همه شهدای معلم و دانش‌آموز را گرامی بدارم. این شهدا گواهی روشن بر عمق خصومت دشمن با علم، سازندگی و آینده ایران هستند. حادثه دلخراش مدرسه «شجره طیبه» میناب که به شهادت و جراحت جمعی کثیر از دانش‌آموزان و معلمان انجامید، سندی تلخ از هدف‌گیری مهد علم و کودکان معصوم این سرزمین است؛ اما در عین حال، گواهی روشنی بر استقامت ملتی است که در برابر جنایت، استوارتر از گذشته و بیش از پیش در مسیر پیشرفت و آگاهی گام برمی‌دارد.

چنان‌که مطلعید یکی از دغدغه‌های اصلی‌ این‌جانب تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور است، اما نیک می‌دانم که بدون توجه جدی به وضعیت معیشتی، حرفه‌ای و منزلت اجتماعی معلمان، این دغدغه حائز اهمیت، به منصه ظهور و تحقق نخواهد رسید. به همین سبب در دولت چهاردهم، بهبود شرایط معلمان را از ارکان اساسی پیشرفت کشور دانسته و در این مسیر، تمام توان و ظرفیت‌های ممکن و موجود را به کار گرفته‌ام چراکه یقین دارم ارتقای جایگاه معلم، زمینه‌ساز عدالت آموزشی و پیشرفت پایدار متوازن کشور است.



در پایان به تمامی معلمان و استادان ارجمند کشور، در همه مقاطع تحصیلی و در جای‌جای میهن عزیزمان، صمیمانه تبریک و خدا قوت می‌گویم. از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جامعه علمی کشور را در مسیر اعتلای ایران اسلامی مسئلت دارم. امید که با همت بلند همه عزیزانی که به امر مقدس آموزش مشغول‌اند، آینده‌ای روشن‌تر و باشکوه‌تر برای این سرزمین رقم بخورد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران