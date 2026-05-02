برگزاری۴۰۰ ریز برنامه طی هفته بزرگداشت مقام معلم در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به فداکاری معلمان گفت: برخی معلمان با وجود آموزش غیرحضوری، در منازل خود یا حضور اولیا تدریس حضوری انجام می‌دهند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ هویت معلم در پایداری جامعه افزود: وظیفه ما علاوه بر آموزش علمی، تقویت هویت ملی و اسلامی است و این امر نیازمند همکاری خانواده‌ها و دستگاه‌های مختلف است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد به نقش آموزش و پرورش در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: کسب رتبه دوم جشنواره شهید رجایی نتیجه تلاش مجموعه‌های مختلف است.

وی سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه مدیران آموزش و پرورش، همایش پیاده‌روی از امامزاده عبدالله تا تپه نورالشهدا، مراسم غبارروبی گلزار شهدای گمنام و نواختن زنگ سپاس معلم با حضور استاندار، نشست خبری با خبرنگاران، حضور در جوار قبر شهیده پوران قلیپور، تکریم بازنشستگان و گفتگوی تلویزیونی زنده را از مهمترین برنامه های هفته مقام معلم در استان برشمرد.

رضایی با اشاره به اینکه تجلیل از ۴۸ معلم نمونه استانی و شهرستانی نیز در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: در مرکز استان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش این برنامه برگزار می شود.

وی درباره زمان برگزاری امتحانات نهایی و کنکور هم گفت: امتحانات نهایی پیش از این قرار بود ۲ خرداد برگزار شود اما با توجه به شرایط جنگی، زمان دقیق هنوز مشخص نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تاکید کرد: کنکور ۴۵ روز بعد از پایان جنگ و امتحانات نهایی ۱۵ روز پس از آن برگزار و اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: تهیه بخشی از کتاب راه نهایی و توزیع آن بین دانش‌آموزان مناطق محروم و برنامه شبانه ویژه معلمان در ۱۳ شهرستان از دیگر اقدامات آموزش و پرورش در این هفته است.