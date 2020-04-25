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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۳۱

مهر گزارش می دهد

دانش‌آموزان، نگران از پیام‌های متناقض مسئولان

دانش‌آموزان، نگران از پیام‌های متناقض مسئولان

آموزش و پرورش از نخستین روزهای شیوع کرونا و تعطیلی مدارس بر استمرار آموزشی تاکید داشته است. حال هر چه به پایان سال تحصیلی نزدیک می شویم تناقض درباره چگونگی به پایان رساندنش نیز بیشتر می شود.

خبرگزاری مهر - گروه جامعه- آزاده سهرابی: امروز در گزارشی با عنوان مهمترین گلایه‌های دانش‌آموزان پایه دوازدهم چیست از این نوشتیم که بلاتکلیفی برای امتحانات نهایی و کنکور و حرف‌های ضد و نقیض مسئولان مهمترین گلایه پایه دوازدهمی‌ها است. شامگاه گذشته با وجود این اعلام رسمی معاون آموزش متوسطه از صدا و سیما که امتحانات پایه دوازدهم از ۸۰ درصد دروس گرفته می‌شود و در کنکور نیز همین ملاک خواهد بود، به نظر می‌رسد باید همچنان این بلاتکلیفی و حرف‌های ضد و نقیض را پابرجا بدانیم چرا که مرور سخنان مسئولان آموزش و پرورش از نیمه‌های اسفند که تقریباً مشخص شده بود سال تحصیلی به تعطیلاتی بیش از انتظار می‌رود، بر مدار تناقض می‌گردد.

می‌شود پذیرفت که در شرایط بحران برای آموزش و پرورشی که تلاشش این بوده پای آموزش دروس علیرغم تعطیلات بماند، هر روز وضعیت جدیدی رقم می‌خورد که باید بر مبنای آن تصمیم گیری کند اما اینکه به فاصله تنها سه روز حرف‌های مسئولان چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای داشته باشد یا ناگهان محتوای دروسی که پیش‌تر اعلام شده بود بارها که تا قبل از عید تدریس ۷۰ درصدش محقق شده است، ناگهان تبدیل به ۸۰ و ۸۵ درصد شود، عجیب به نظر می‌رسد. بهتر این است که مسئولان در هر دوره شرایط جدید را تشریح کنند و محتمل‌ترین گزینه را اعلام کنند و آن را گزینه نهایی ندانند و سخنانشان بر مدار آرام سازی دانش آموزان پای امتحانات باشد تا اینکه از نظر روانی آنها را در شرایطی قرار دهند که ندانند آیا حرف امروز مسئولان آموزش و پرورش، فردا با یک بخشنامه یا نظر مسئولان دیگر قابل تغییر نیست؟

به طور نمونه علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه و دیگر مسئولان آموزش و پرورش با اطمینان اعلام کرده‌اند که به جز پایه دوازدهم در سایر پایه‌ها امتحانات به صورت ارزشیابی معلمان صورت خواهد گرفت و در واقع ملاک اصلی نمره، مدلی است که معلم تعیین کند اما در برنامه تلویزیونی پرسشگر که شامگاه گذشته پخش شد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: پیشنهاد ما این است که امتحانات کلاس‌های دهم، ‏یازدهم و دوازدهم با توجه به تأثیر گذاری در کنکور این گونه ‏برگزار شود که ابتدا امتحان نهایی کلاس دوازدهم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت حضوری برگزار شود و بعد از در فاصله ۲۰ روزه‌ای که کلاس دوازدهمی‌ها تا کنکور سراسری دارند، آموزش و ‏پرورش امتحانات دهمی ها و یازدهمی‌ها را حضوری برگزار کند تا ‏عدالت آموزش هم برقرار شود.‏

اگر همین شائبه را سازمان سنجش هم پیش بکشد و با توجه به ملاک پذیرش ۸۵ درصد صندلی‌های آموزش عالی بر اساس سوابق تحصیلی آن را مطرح کند، آیا به معنای این نیست که آموزش و پرورش بار دیگر باید از خبر «اطمینان بخش» خود مبنی بر عدم برگزاری آزمونی هماهنگ و حضوری در سایر پایه‌ها عقب نشینی کند؟

همانطور که ۲۵ اسفند علیرضا کمرئی گفته بود: در هر زمانی که مدارس بازگشایی شوند آموزش و پرورش مصمم است، یک ماه آموزش حضوری را برای دانش آموزان فراهم کند تا یادگیری قبلی خود در جریان آموزش تلویزیونی و مجازی را مرور کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اگر مدارس اول اردیبهشت بازگشایی شوند در نیمه دوم خرداد ماه امتحانات را شروع می‌کنیم، گفته بود: به هر میزان زمان بازگشایی دیرتر شود در تنگنای زمانی بیشتری هستیم اما موظف هستیم یک ماه آموزش را ارائه دهیم تا جریان یادگیری به طور دقیق حاصل شود.

حال بیایید درباره همین امتحانات پایه دوازدهم و میزان آموزش محتوای دروس و برگزاری آزمون حضوری سخنان مسئولان را مرور کنیم:

۲۵ فروردین مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره محتوای دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش گفت: برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم نیز تأکید شد که معلمان و مدیران تلاش کنند که تدریس تمام کتاب‌های درسی تا پایان اردیبهشت به اتمام برسد زیرا تمام محتوای کتاب درسی مبنای امتحانات و کنکور خواهد بود.

۲۵ فروردین مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره محتوای دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش گفت: برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم نیز تأکید شد که معلمان و مدیران تلاش کنند که تدریس تمام کتاب‌های درسی تا پایان اردیبهشت به اتمام برسد زیرا تمام محتوای کتاب درسی مبنای امتحانات و کنکور خواهد بود اما شامگاه گذشته معاون آموزش متوسطه در برنامه تلویزیونی پرسشگر گفت ۲۰ درصد محتوای درسی پایه دوازدهمی‌ها از امتحانات نهایی حذف می‌شود

۲۷ فروردین نیز او بار دیگر تاکید کرد: معلمان تمام محتوای درسی را تدریس کنند و هیچ محتوایی حذف و یا به سال آینده منتقل نخواهد شد لذا معلمان اهتمام داشته باشند تا پایان اردیبهشت ماه کار تدریس دروس به پایان برسد.

و شامگاه گذشته معاون آموزش متوسطه در برنامه تلویزیونی پرسشگر می‌گوید ۲۰ درصد محتوای درسی پایه دوازدهمی‌ها از امتحانات نهایی حذف شد.

۳۰ فروردین محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای راهبردی شبکه آموزشی دانش‌آموزان در مورد امتحانات پایان سال تحصیلی، اظهار کرد: امکان فاصله‌گذاری اجتماعی وجود دارد لذا امتحانات نهایی به صورت حضوری برگزار می‌شود مگر اینکه مجدداً وزارت بهداشت و آموزش پزشکی پروتکل سختگیرانه‌تری را ضروری بداند. برای پایه دوازدهم به دلیل شرکت در کنکور تمهیداتی در نظر گرفته شده است و به این علت که امتحانات نهایی حدود سه هفته طول می‌کشد، سه هفته پس از پایان امتحانات نهایی پایه دوازدهم، کنکور برگزار خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بخش عمده آموزش پایه دوازدهم در نیمه دوم سال ۹۸ انجام شده است و قبل از اسفند، بخش مهمی از دروس تمام شده است و برای اینکه دانش‌آموزان بتوانند در اردیبهشت، دروس خود را مرور کنند، بدون تأخیر در زمان آموزشی، برگزاری امتحانات این دانش‌آموزان را پیگیری می‌کنیم. با توجه به ارزیابی معلمان از برنامه‌های آموزشی و با لحاظ آموزش‌های تلویزیونی و تلاش‌های مسئولانه و خلاقانه معلمان در فضای مجازی قبل از راه‌اندازی شبکه شاد، مدیران و معلمان باید پس از ارزیابی از بخش‌های آموزش داده شده برای ادامه برنامه درسی تا آموزش کل محتوای دروس از طریق روش‌های معرفی شده اقدام کنند و بنا به حذف محتوای آموزشی نداریم.

و در همین روز وی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب شبکه دوم سیما در خصوص برگزاری امتحانات، ادامه داد: از حیث برگزاری آزمون‌ها و امتحانات هم تابع تصمیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم؛ اگر بتوانیم در پایان دوره آموزشی با رعایت پروتکل‌ها، به صورت حضوری آزمون‌ها را برگزار کنیم حتماً انجام می‌دهیم.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص دانش‌آموزان کنکوری و اینکه زمان تقریبی برای برگزاری آن اعلام شود، اظهار کرد: دانش‌آموزان پایه دوازدهم به جهت حساسیت برای ما اهمیت ویژه دارند و معمولاً ۹۰ درصد محتوای آموزشی قبل از سال جدید ارائه می‌شود و سال جدید با مرور درس‌ها همراه است.

وی ادامه داد: عنوان کردیم برای سال دوازدهم، ماه اردیبهشت را برای مرور دروس و جمع‌بندی محتوا در نظر می‌گیریم و بعد از آن سه هفته برای برگزاری امتحانات نهایی زمان نیاز داریم؛ بعد از امتحانات نهایی هم نیازمند ۳ هفته است تا دانش‌آموزان آمادگی برای کنکور را پیدا کنند بنابراین لااقل می‌توانیم بگوییم دهه سوم تیر آمادگی برای برگزاری کنکور داریم و سازمان سنجش می‌تواند برنامه‌ریزی کند البته اگر شرایط دیگری پیش آید باید متناسب با آن برنامه‌ریزی کرد.

تناقض اینکه بالاخره چه حجم از مطالب درسی از نظر مسئولان آموزش و پرورش پیش از سال تحصیلی در مدارس تدریس شده است، از همان ابتدا محل بحث بود و آنچه منطقی‌تر به نظر می‌رسید اعلام تفاوت در تدریس محتوای درسی در مناطق مختلف کشور بود که قاعدتاً با توجه به تعطیلات مکرر مدارس در برخی استان‌های کشور به دنبال آلودگی هوا، سرما و یخبندان، شیوع آنفلوآنزا و… نمی‌تواند عدد مشخصی داشته باشد.

تناقض دیگر بر سر اصرار مسئولان آموزش و پرورش بر برگزاری آزمون حضوری پایه دوازدهم است اما بلافاصله چنین جمله‌ای نیز مطرح می‌شود که: «اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا پروتکل‌های سختگیرانه‌تری مطرح نکند»، یا «در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا» و یا اینکه «اگر اپیدمی شدیدتری در شیوع کرونا نداشته باشیم»

تناقض دیگر بر سر اصرار مسئولان آموزش و پرورش بر برگزاری آزمون حضوری پایه دوازدهم است اما بلافاصله چنین جمله‌ای نیز مطرح می‌شود که: «اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا پروتکل‌های سختگیرانه‌تری مطرح نکند»، یا «در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا» و یا اینکه «اگر اپیدمی شدیدتری در شیوع کرونا نداشته باشیم» چنانچه احمد عابدینی معاون دبیر کل شورای ‏عالی آموزش و پرورش کشور‬ نیز سوم اردیبهشت در گفتگویی رادیویی گفت: تصمیم گیری درباره شیوه برگزاری امتحانات آخر سال به ستاد کرونا واگذار شده است و پس از عید نیز دو جلسه ‏در شورای‬ عالی آموزش و پرورش ویژه برگزاری امتحانات برگزار کردیم و تصمیم شورای عالی به ستاد ملی کرونا ارسال شده است و منتظر پاسخ نهایی این ستاد هستیم. در این پیش نویس بیشتر آمده است که بیشترین مسئولیت درباره برگزاری کلاس‌ها و امتحانات بر عهده معلم باشد. ‎

و این جملات یعنی هر آنچه این روزها مسئولان آموزش و پرورش اعلام می‌کنند همچنان قطعی و قابل استناد در عمل نیست.

حتی پانته آ دری معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش نیز در همین گفتگوی رادیویی اعلام کرد: در شورای عالی آموزش و پرورش نیز یک پیش نویس آمده شده بود که به سال تحصیلی پایان دهند اما اعلام نشد زیرا اگر این مسئله بیان می‌شد، خیلی از خانواده‌ها مجدداً به سفر می‌رفتند و از نظر کنترل کرونا دچار مشکل می‌شدیم و ‏درواقع این اقدام یک اهرم در اختیار ستاد مقابله با کرونا بوده است‎.‎

حال باید پرسید آیا این سخنان نیز همان اهرم فشار است یا واقعاً تصمیماتی است که به عمل نزدیک است.

وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: آموزش و پرورش این روزها تعطیلی ندارد و پیگیر این هستیم که دین خود را به دانش آموزان، والدین و کشور ادا کنیم و اطمینان می‌دهیم که نگران فرزندانتان نباشید به هر طریقی که شده کار آموزش را دنبال می‌کنیم.

وی در ادامه اضافه کرد: برای پایه‌های تحصیلی دیگر نیز اصرار بر این است که دوره آموزشی به اتمام برسد و نمی‌خواهیم اعتبار سال تحصیلی را خدشه‌دار کنیم زیرا برخی از آموزش‌های امسال نیازمند آموزش‌های سال تحصیلی بعدی است و با اتمام کل محتواهای آموزشی سال را به پایان می‌رسانیم.

اما باید از وزیر آموزش و پرورش سوال کرد آیا خانواده‌ها نباید نگران پیام‌ها از وزارتخانه‌ای باشند که در فاصله یک هفته مدیرکل شورای عالی آموزش و پرورش آن با قطعیت اعلام می‌کند که امتحانات نهایی و کنکور قطعاً از تمام محتوای دروس است و معاون آموزش متوسطه همین وزارتخانه اعلام می‌کند ۲۰ درصد محتوای دروس امتحانات نهایی و کنکور حذف شده است؟

اینکه به فاصله دو ماه تدریس ۷۰ درصدی دروس در پیش از تعطیلات در سخن مسئولان به ۸۰ و ۹۰ درصد هم می‌رسد!

واقعیت این است که نه درباره تعطیلی مدارس، نه درباره برگزاری آزمون حضوری و نه حتی حذف دروس برای کنکور و امتحان نهایی این آموزش و پرورش نیست که به تنهایی مبنای تصمیم گیری و اعلام است. ستاد ملی مبارزه با کرونا باید مجوز برگزاری کنکور را بدهد و درباره آزمون حضوری یا شیوه سنجش دانش آموزان در تمام پایه‌های متوسطه نظر سازمان سنجش نیز ملاک است. و هر کدام از این دو می‌توانند با نظرهای متفاوت باعث شوند نظر مسئولان آموزش و پرورش دوباره ۱۸۰ درجه چرخش کند.

در این میان اظهار نظرهای متناقض و پیام‌های متفاوت به دانش آموزان تنها استرس آنها را در این روزها بیشتر می‌کند.

کاش بتوانیم وضعیت را همانطور که هست و با همه چالش‌هایش برای خانواده‌ها و دانش آموزان با زبانی صریح شرح دهیم و حتی اگر بلاتکلیفی غیرقابل اجتنابی وجود دارد، آنها را مجاب کنیم با بلاتکلیفی سازگار شوند و قطعاً این بهتر از دادن اطلاعات متناقض به آنها خواهد بود که باعث شده این روزها حجم زیادی از وقت معلمان در فضای مجازی به پاسخ شبهات دانش آموزان و اولیای آنها درباره آموزش‌ها و امتحانات بگذرد.

کد مطلب 4908888

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      خانم سهرابی مرسی واقعا حرف دل ما رو زدی دمت گرم
    • MiH IR ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      ما منتظر پیگیری های شما هستیم
    • M.H IR ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      ۸۰ درصد مطالب یعنی دقیقا کدوم فصل از هر کتاب ؟
    • M.H IR ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      لطفا پیگیری کنید.همه امیدمون به خبرگزاری های محمترمه.ممنون.
    • پدرام IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      #تعویق_کنکور_سراسری به مدت ۲ ماه #تعویق امتحانات #عدالت
    • نرگس ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      سلام بخدا ما تو روستاییم نه گوشی درست د داریاینترنت هیچی هم نمیتونیم خودمون بخونیم، تورو خدا کنکور بندازین شهریور بندازین مهر چی میشه مگه ینی ی برنامه برا این مسائل ندارین؟ تا ما بریم مدرسه یاد بگیریم
    • a.m IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      سلام،از مسئولان محترم میخواهیم که کنکورتا اواخر مرداد یا شهریور عقب بیفتد،اکثر بچه ها به دلیل استرس کرونا و درگیری خانواده هاشون با این بیماری ودروس باقی مانده،عقب افتادن و این تعویق برای اکثریت مفیده
    • ملیکا جلالی ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      ما دانش اموزان خواستار روشن شدن هرچه سریع تر قضیه ی امتحانات نهایی هستیم.استرس و فشار وارد بر ما دانش اموزان هرروز با حرف های ضد و نقیضی که مسیولین و اقای وزیر به ما وارد میکنند خیلی زیاد هست.
    • میترا دودانگه IR ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام. ما واقعا توی این مدت به ستوه اومدیم از مشکلات قطعی اینترنت و به مشکل خوردن شبکه های مجازی گرفته تا صحبت های ضد و نقیض مسئولین. بیشتر از فشار درس ها بلاتکلیفی احوالات ما رو مشوش می کنه. پیگیری لط
    • مینا IR ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      درود بر شما لطفا باز هم پیگیری کنید تا این استرس رو از دانش اموزان این مملکت کم کنیم
    • matin IR ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      به هر طریقی که شده آموزش را دنبال می‌کنیم؟؟؟ آموزشتونو دیدیم توی صداوسیما؛ تعهدتون هم از حرفایی که به فاصله ۱۰ ساعت توسط معاون ها و چیز میز هاتون تغییر میکردن مشخص شد. شما لطف کن فقط تصمیم بگیر
    • غزاله رادمنش US ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      وزیر میاد از فاصله گذاری اجتماعی حرف میزنه برای بر قراری کنکور و نهایی!مادر من بیماری کلیوی و فشار خون داره جز گروههای پر خطر هست .من باید استرس بکشم واسه کنکور واسه خانواده..
    • مهدی رستمی US ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      با سلام من یکی ن تمرکز دارم و دیگه جانی برای خبر جدید ... بابا ما رو از زندگی ساقط کردین چ خبره دیگ...جالب اینکه خودشون حرفای خودشون رو تکذیب میکنن
    • میثاق دوستی IR ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام خیلی از هموطنانمان که با آنها در ارتباط هستیم نمی توانند از آموزش بد مجازی استفاده کنند .آموزش و پرورش فقط با کشتن دانش آموزان خیالش راحت می شود فقط مهم این است که نهایی هر جور شده برگزارشود.
    • نیلوفر GB ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام و خسته نباشید ای کاش مسئولین بیشتر به فکر ما دوازدهمی های امسال باشه.آیا کنکور امسال نباید تفاوتی با حالت نرمال باشه؟ اگر قسمتی از کتاب حذف نشه و کنکور تعویق نیفته بی عدالتی است.
    • اميرپارسا GB ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      جوش خودمون و درسمونو بزنيم جوش سلامت پدر مادرمون كه مجبورن كاو كنن بزنيم،جوش بي كفايتي شمارو بزنيم جايي واسه تمركز كنكور ميمونه؟؟شرف داشته باشيد
    • هستی NL ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      من به عنوان کنکوری، علی رغم این همه زحمتی که این سه سال کشیدم و از خیلی چیزها گذشتم ولی معتقدم که حتی تکرار پایه تحصیلی خیلی عادلانه تر از این روش آموزشه.
    • مریم DE ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      تو روخدا به فکر بچه های این کشور باشید انقدر با احساساتشون بازی نکنید . شما را به تمام مقدسات قسم به فکر آینده این کشور باشید که اینده ی این کشور به دست ما بچه هاست
    • محمدامین مرادی اهنگران IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام واقعا دیگه خسته شدیم چقدر حرف، چرا یکبار همه چیز رو مشخص نمیکنید بخدا قسم حرف های شما میتونه باعث افسردگی و سردرگمی دانش اموزان بشه و اینده اونخت ذو به تباهی بکشونه
    • راضیه جودکی US ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خواهشاً بگید کنکور رو اقلاً یک ماه عقب بندازن
    • سما ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      متاسفم برای مسولین بی لیاقت
    • جعفر طیار NL ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      محض رضای خداهم که شده مسئولین جوابی قاطع وقانع کننده بدهند.برگزاری کنکور و امتحانات باید به حدی به تاخیر بیفتد تا بتوان حد اقل بخشی از آسیب ناشی از تعطیلات را جبران کرد.
    • مهدی GB ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم برای این حجم از بی برنامگی و ناهماهنگی میان مسئولان و عدم توجه به حال دانش آموزانی که از هزار جا نگران هستند و اینکه حتی این افراد توانایی هماهنگ کردن یک موضوع کوچک را ندارند
    • امیر محمد اسفندیاری IR ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      من که امسال کنکور نمیدم انقد اینا با ما دارن بازی میکنن روان نزاشتن برامون بد تر از کرونا مسئولین بی‌لیاقت هستن
    • دردانه احمدی شولی IR ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام و درود.من به عنوان کنکوری ای که اینده وطنم برام مهمه از مسئولین عزیز تقاضا دارم سریع تر درمورد میزان مباحث کنکور و امتحان نهایی تصمیم گیری بشه.و همچنین درمورد زمان برگزاری اونها.
    • زهرا IR ۱۷:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا تکلیف ما رو هر چه زودتر مشخص کنید و یه تصمیم رو به صورت علنی اعلام کنید ما واقعا بلاتکلیف هستیم
    • سپیده US ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      درست‌ترین راهکار:تعویق ۱.۵-۲ ماهه کنکور و امتخانات نهایی و حذف ۲۰-۳۰ درصد مطالب پایه دوازدهم هم برای کنکور و هم برای امتحان نهایی (شرایط باید عادلانه باشه و این قضیه اختیاری بودن معنا نداره و واضح هم
    • کیان US ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه موضوع همین انجام خواهیم داد ها به صورت شفاهی و نه به صورت مکتوب ولی به زودی هاست من به عنوان یک کنکوری از آغاز اسفند ماه که شاهد برگزاری کلاس های آنلاین توسط آموزش و پرورش در صدا و سیما بودم
    • kia US ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا تو همین دو سه روز قطعی کنید!هر تصمیمی که گرفتید بگیرید فقط بگیرید چون دیگه خسته شدیم از این همه ضد و نقیض از این همه حرف
    • امیر IR ۰۶:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید لطفا کمکمون کنید آموزشای مجازی اصلا بدرد نخورده علاوه بر این هنوز شرایط بیماری هست اخه چرا اینکارا رو میکنند.
    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام ۲۰ درصد کتابا یعنی کدوم فصلا
    • M.H IR ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
      0 0
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      هنوز خبری نشده..😡

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