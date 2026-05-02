به گزارش خبرگزاری مهر، زنگ سپاس معلم که سال‌های گذشته همزمان در مدارس سراسر کشور به صورت حضوری نواخته می‌شد، امسال با توجه به شرایط حاکم بر کشور از طریق مدرسه تلویزیونی ایران توسط علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نواخته شد.

کاظمی در مراسم نواختن این زنگ که از طریق شبکه آموزش پخش شد گفت: همیشه هفته معلم مهمترین هفته‌ای است که در یاد مردم و دانش‌آموزان می‌ماند. همیشه به یاد داریم دیدارهای عاشقانه و حامیانه‌ای که با رهبر انقلاب داشتیم اما امسال اردیبهشت ماه متفاوت رقم زده شد؛ جا دارد شهادت ولی امر مسلمانان جهان و بزرگ معلم کشور را که چندین نسل متفاوت را تربیت کرده تسلیت بگویم. اگر امروز فضای مبارزه مدیریت می‌شود افراد آن تربیت یافته رهبر انقلاب هستند.

اجتماع معلمان به یاد دیدارهای مهربانانه با رهبر انقلاب

وی با بیان اینکه برنامه‌های مختلفی را امسال در نظر گرفته‌ایم افزود: هر سال گل سرسبد برنامه‌ها دیدار معلمان با رهبر انقلاب بود بنابراین با همفکری، امسال در کنار پویش دلنوشته‌های معلمان برای رهبر انقلاب، اجتماعات معلمان کشور را در خیابان «کشوردوست» داریم که ساعت ۱۰ صبح جامعه معلمان به نمایندگی از سایر معلمان گرد هم می‌آیند و به یاد دیدارهای مهربانانه با رهبر انقلاب که همیشه پشت آموزش و پرورش بودند، این روز را گرامی می‌دارند.

کاظمی با بیان اینکه پیمان خواهیم بست با فرزند رهبر انقلاب و تمام سعی‌مان را خواهیم کرد که شرمنده رهبر انقلاب و امام عصر نباشیم ادامه داد: امسال همه برنامه‌ها را به فضای مجازی منتقل کرده‌ایم، دست به دست هم داده‌ایم تا جریان آموزش در چند مسیر استمرار یابد؛ یکی از مسیرها، شبکه شاد است که پوشش وسیعی داشت؛ سناریوی دوم میدان‌داری بود. مدرسه تلویزیونی ایران هم در سه قسمت ابتدایی، متوسطه اول و دوم آموزش‌ها را مدیریت کرد. مسیر دیگر هم این بود که معلمان درسنامه‌هایی را به خصوص در مناطق عشایری و روستایی درست کردند که باید به آن‌ها دست مریزاد گفت که جریان آموزش را استمرار دادند.

آموزش مجازی و مدرسه تلویزیونی جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد

وی با بیان اینکه هیچ آموزش مجازی و مدرسه تلویزیونی جای آموزش حضوری را نمی گیرد اما ما اجازه ندادیم آموزش‌ها تعطیل شود گفت: دشمن دنبال این بود که جریان آموزش قطع شود اما با تلاش معلمان و دولت و مردم این اتفاق نیفتاد.

کاظمی با بیان اینکه برنامه‌های روز معلم به استان‌ها واگذار شده است افزود: تقدیر از معلمان با همکاری انجمن اولیاء و مربیان و اولیاء انجام خواهد شد. تقدیر از معلمان نمونه در منطقه و استان برگزار خواهد شد و در سطح ملی نیز هر سال ۲۵ معلم نمونه کشوری داریم که مورد تقدیر ویژه قرار می‌گرفتند و امسال بصورت ویژه این افراد مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. همه برنامه‌ها و ظرفیت‌های رسانه‌ای پای این کار هستند.

حضور معلمان و دانش‌آموزان در میدان‌ها

وی با بیان اینکه درست است که فضای جنگ است اما مردم کار خود را انجام می‌دهند ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌ها حضور در میدان‌های شهر است. برنامه‌های مختلفی انجام شده تا معلمان با دانش‌آموزان در میدان‌ها حضور یابند.

شرایط به گونه‌ای نیست که کلاس‌ها حضوری باشند

کاظمی با بیان اینکه قول می‌دهم معلمان تمام سعی خود را انجام می‌دهند تا سر فصل‌ها را تمام کنند گفت: ما فرصت آموزشی را تمدید کرده‌ایم، نظارت‌ها انجام شده اما طبیعتا این کیفیت ممکن است به مانند قبل نباشد اما ان شالله در تابستان یا در ابتدای سال آینده مرور درس‌ها را خواهیم داشت. فعلا شرایط جنگی مهم است و دغدغه داریم در این فضا و در یک فضای منسجم فعالیت کنیم.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: شرایط به گونه‌ای نیست که کلاس‌ها حضوری باشند.

در صورت تداوم جنگ، امتحانات مجازی برگزار می‌شود

کاظمی به جریان ارزشیابی امتحانات نیز اشاره کرد و افزود: آزمون‌های داخلی پایه‌های غیر یازدهم و دوازدهم، به استان‌ها، مدارس و مناطق واگذار شده و خود معلمان ارزشیابی براساس درس‌هایی که ارائه داده‌اند در همان شکل و غالب انجام خواهند داد. اما ارزشیابی و امتحانات ـ به گونه‌ای که مطرح کرده‌ایم ـ اگر جنگ ادامه داشته باشد آزمون‌ها کماکان مجازی خواهد بود و براساس شرایطی که مدیر مدرسه و شورای مدرسه طراحی می‌کنند برگزار می‌شود.

برگزاری امتحانات حضوری توسط مدیران، مستلزم کسب مجوز است

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است مدیری تصمیم بگیرد آزمون‌ها را حضوری برگزار کند؟ گفت: اگر شرایط مهیا باشد و مجوزهای لازم را بگیرد، بله. درون سپاری و تفویض انجام شده است اما اگر شرایط عادی باشد حتی اگر یک روز هم فرصت داشته باشیم مدارس و آزمون‌ها حضوری برگزار می‌شود اما با همان تفویضی که انجام شده است.

آخرین تصمیمات در خصوص برگزاری امتحانات نهایی یازدهمی‌ها و دوازدهمی‌ها

کاظمی گفت: آزمون‌های هماهنگ کشوری نداریم. پایه ۱۱ و ۱۲ چون امتحان نهایی دارند و تاثیر ۶۰ درصد در کنکور دارد، بنابراین امتحانات نهایی ۱۵ روز بعد از عادی شدن شرایط برگزار می‌شود. اگر جنگ ادامه داشته باشد تا نیمه مرداد صبر می‌کنیم، اگر تا ۱۰ مرداد شرایط جنگی ادامه داشته باشد در شورای عالی آموزش و پرورش مصوب کردیم از تمام دانش‌اموزان پایه یازدهم و دوازدهم آزمون داخلی برگزار شود تا فارغ التحصیل شوند چون همه این‌ها در دانشگاه شرکت نمی کنند. این در حالیست که متقاضیان کنکور باید حتما در آزمون نهایی شرکت کنند چون تاثیر پایه یازدهم و دوازدهم در کنکور قطعی است؛ ملاحظه دانش آموزان را خواهیم کرد و به آن‌ها فرصت بیشتری داده می‌شود تا مطالعه کنند و امتحانات نهایی برگزار شود.