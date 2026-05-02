۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

کسب ۱۵ رتبه برتر توسط معلمان ملارد در ارزیابی‌ها

ملارد- مدیر آموزش‌وپرورش ملارد از کسب ۱۵ رتبه برتر توسط معلمان این شهرستان در ارزیابی‌های کشوری، استانی و منطقه‌ای خبر داد و گفت: ملارد با یک رتبه کشوری و ۶ استانی، صدرنشین استان تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی فام، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک هفته گرامیداشت مقام معلم و تجلیل از جایگاه رفیع معلمان، اظهار داشت: معلمان، جرقه های روشنگر مسیر آینده این مرزوبوم هستند و موفقیت های امروز مرهون زحمات بیوقفه آنان است.

وی افزود: فرآیند انتخاب معلم نمونه از آبان ماه سال گذشته با مشارکت یک هزار و ۴۵۰ نفر از همکاران فرهنگی آغاز شد و طی آن، چهار هزار و ۶۰۰ نفر ساعت تلاش حرفه ای توسط ستاد بزرگداشت مقام معلم و تیم های داوری صورت پذیرفت.

مدیر آموزش و پرورش ملارد خاطرنشان کرد: ارزیابی های دقیق در دو سطح مدرسه ای و منطقه ای انجام شد و در نهایت، نتایج درخشان کنونی که نشانه سطح بالای دانش و تعهد آموزشی در این شهرستان است، طی مراسم هفته معلم اعلام گردید.

محمدی فام در پایان ضمن آرزوی توفیق برای معلمان افتخارآفرین ملارد، این دستاوردها را به جامعه فرهنگی شهرستان تبریک گفت.

