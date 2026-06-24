به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی‌فام اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و گسترش آموزش‌های مهارتی، تفاهم‌نامه احداث یک باب هنرستان فنی و حرفه‌ای دخترانه در شهر صفادشت به امضا رسیده است.

وی افزود: این مرکز آموزشی در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع احداث خواهد شد که زمین مورد نیاز آن از سوی شهرداری صفادشت تأمین و برای اجرای پروژه اختصاص یافته است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ملارد با اشاره به نقش خیرین در توسعه فضاهای آموزشی گفت: هزینه کامل ساخت این هنرستان توسط حسن ورشوچی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت رعنا، تأمین می‌شود و پروژه به صورت تمام‌خیری به اجرا خواهد رسید.

محمدی‌فام با قدردانی از همکاری شهرداری صفادشت در تأمین زمین این طرح اظهار داشت: هم‌افزایی میان آموزش و پرورش، مدیریت شهری و خیرین مدرسه‌ساز زمینه اجرای پروژه‌های ماندگار و اثرگذار در حوزه تعلیم و تربیت را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این هنرستان با ظرفیت ۱۸۰ هنرجو، نقش مهمی در توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و تربیت نیروی انسانی متخصص برای ورود به بازار کار خواهد داشت.

مدیر آموزش و پرورش ملارد خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه، بخشی از نیازهای آموزشی مناطق در حال توسعه شهرستان تأمین شده و فرصت‌های بیشتری برای تحصیل دانش‌آموزان دختر در رشته‌های مهارتی فراهم می‌شود.

محمدی‌فام در پایان، احداث این هنرستان را نمونه‌ای موفق از مشارکت خیرین و تعامل دستگاه‌های اجرایی در مسیر تحقق عدالت آموزشی دانست و بر تداوم این همکاری‌ها برای توسعه فضاهای آموزشی شهرستان تأکید کرد.