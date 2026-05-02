پیش بینی افزایش مرگ و میر ناشی از مقاومت آنتی بیوتیکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از چالش های مهم بهداشت جهانی در قرن ۲۱ است. آمارها نشان می دهند که در سال ۲۰۲۱ حدود ۴.۷۱ میلیون مرگ به مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها نسبت داده شده است.

پیش بینی می‌شود مناطق جنوب آسیا و آمریکای لاتین و کاراییب، بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از مقاومت آنتی بیوتیکی در سال ۲۰۵۰ را داشته باشند. از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۵۰ پیش بینی می شود که مرگ و میر ناشی از مقاومت آنتی بیوتیکی حدود ۶۹.۶ درصد افزایش یابد. توسعه داروهای جدید علیه باکتری های گرم منفی می تواند مانع از ۱۱.۱ میلیون مرگ ناشی از مقاومت آنتی بیوتیکی شود.

با توجه به تنوع بالای مقاومت آنتی بیوتیکی، مهم است که مداخلات پیشگیری از عفونت، واکسیناسیون، به حداقل رساندن استفاده نامناسب از آنتی بیوتیک ها در کشاورزی و انسان و تحقیق در مورد آنتی بیوتیک های جدید برای کاهش تعداد مرگ و میر ناشی از مقاومت آنتی بیوتیکی که برای سال ۲۰۵۰ پیش بینی شده است، ترکیب شود.

با توجه به اینکه آنتی بیوتیک ها به طور قابل توجهی طول عمر را در بیماران افزایش می دهند، کاهش اثربخشی این داروها یک نگرانی جدی برای سلامت عمومی ایجاد کرده است. محققان درباره یک دوره قریب الوقوع هشدار داده اند جایی که عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک می توانند تا سال ۲۰۵۰ در صورت تداوم روندهای فعلی از سرطان به عنوان عامل اصلی مرگ و میر پیشی بگیرند.

مکانیسم ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی پیچیده است. باکتری هایی که در تکثیر سریع مهارت دارند، سویه های جهش یافته تولید می کنند و از آنتی بیوتیک های پرمصرف برای تکامل سویه های مقاوم استفاده می کنند. برای مقابله با این پدیده، پزشکان به استراتژی هایی شامل چرخش آنتی بیوتیک های مختلف در فواصل زمانی خاص برای جلوگیری از توسعه مقاومت روی آوردند.

با این حال، استاندارد کردن پروتکل های چرخش آنتی بیوتیکی همچنان یک چالش است و محققان را بر آن داشته است تا از هوش مصنوعی برای ایجاد انقلابی در رویکردهای درمانی استفاده کنند.