مقاومت دارویی به مرز هشدار رسید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، فرشاد دیوسالار، متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نسبت به گسترش نگرانکننده مقاومتهای آنتیبیوتیکی در جامعه و بیمارستانها هشدار داد.
دیوسالار با اشاره به اینکه مقاومت آنتیبیوتیکی به یکی از معضلات جدی قرن تبدیل شده، گفت: امروز با دشمنی روبهرو هستیم که سلاحهای ما علیه آن دیگر کارایی ندارد؛ بسیاری از آنتیبیوتیکها بیاثر شدهاند و خشاب درمانی ما عملاً خالی است.
به گفته وی، بر اساس آمار جهانی سال ۲۰۱۹، مقاومت آنتیبیوتیکی مستقیماً باعث مرگ ۱.۲۷ میلیون نفر و بهطور غیرمستقیم بیش از ۵ میلیون مرگ در سراسر جهان شده است.
وی افزود: در جامعه ایرانی، مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک در بیش از ۸۶ درصد موارد دیده میشود که این مسئله نقش مهمی در ایجاد سویههای مقاوم داشته است.
وضعیت نگرانکننده در بیمارستانها
این متخصص بیماریهای عفونی تأکید کرد: متأسفانه در برخی ICUها با میکروبهایی مواجهیم که به تمام آنتیبیوتیکهای موجود مقاوم شدهاند و این یعنی بیمار بدون سلاح درمانی رها میشود؛ وضعیتی که میتواند به مرگ قطعی بیمار منجر شود.
راهکارهای کنترل مقاومت آنتیبیوتیکی
دیوسالار با تأکید بر مسئولیت مشترک مردم، پزشکان و کارکنان سلامت، راهکارهای کلیدی گفت: پرهیز از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک مخصوصاً در بیماریهای ویروسی مانند سرماخوردگی و تجویز مسئولانه آنتیبیوتیک توسط پزشکان با دوز مناسب و بازبینی مداوم مصرف دارو، رعایت دقیق بهداشت دست توسط همه پرسنل بیمارستانها، اجرای برنامههای مدیریت مصرف آنتیبیوتیک (Stewardship) در مراکز درمانی و آموزش عمومی در سطح جامعه برای کاهش مصرف نابجا است.
وی با اشاره به شعار امسال سازمان بهداشت جهانی گفت: اگر امروز اقدامی نکنیم، در آینده ممکن است هیچ دارویی برای درمان عفونتهای ساده نداشته باشیم. باید به یاد داشته باشیم که روزی ممکن است یکی از عزیزان ما قربانی میکروبی شود که به همه آنتیبیوتیکها مقاوم است.
دیوسالار در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت: با افزایش آگاهی عمومی و مدیریت صحیح مصرف دارو، بتوان آیندهای ایمنتر و پایدارتر برای سلامت جامعه رقم بزنیم.
نظر شما