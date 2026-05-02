  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

ثبت مکان بمباران «مدرسه میناب» در فهرست آثار ملی

مکان رویداد بمباران «مدرسه شجره طیبه میناب» در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مکان رویداد بمباران مدرسه شجره طیبه میناب، در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعلام کرد؛ یک اثر فرهنگی-تاریخی مرتبط با دوران دفاع مقدس در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

بر اساس این گزارش، «مکان رویداد بمباران مدرسه شجره طیبه میناب» واقع در استان هرمزگان، شهرستان میناب، بخش مرکزی شهر میناب، بلوار رسالت، شهرک الهدی، به شماره ثبت ۳۴۵۲۶ و به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفته است.

این اثر با توجه به «شان معنوی و تاریخی» و به استناد ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب آذر ۱۳۵۲، بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ ثبت شده است.

بر اساس اعلام وزارت میراث فرهنگی، ثبت این مکان در راستای حفظ و مستندسازی یادمان‌های مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس انجام شده و هدف آن صیانت از میراث معنوی و تاریخی کشور عنوان شده است.

کد مطلب 6817611
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها