به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر که با هدف بررسی مطالبات مردمی و پیگیری‌های ابراهیم نجفی، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی انجام شد، اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب‌تر و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و اقتصادی از مطالبات مهم این شهرستان است.

رئیس کل بازرسی استان گیلان افزود: رفع دغدغه‌های مردم و کاهش نرخ بیکاری، اولویت اصلی در نظارت‌های بازرسی است.

وی با اشاره به سه پروژه هدف‌گذاری شده در این شهرستان تصریح کرد: سه پروژه مهم شامل مجموعه ۱۰۰ هکتاری شیلات در راستای ذخیره‌سازی آبزیان و اشتغال‌زایی صیادان، مجموعه ۵ هکتاری اسکله بندر کیاشهر و طرح دیواره‌سازی و ساماندهی حاشیه سفیدرود (حدفاصل پل تا پل) از فرصت‌های مهم برای اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذار و گردشگری هستند.

آقایی این پروژه‌ها را که با رویکرد اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی است، به عنوان مطالبات بحق مردم عنوان کرد که باید هرچه سریع‌تر احیا شوند.

وی با تأکید بر رعایت دقیق موازین قانونی و حقوق شهروندی در اجرای این پروژه‌ها، افزود: با خرد جمعی، کارگروه‌های تخصصی برای هر سه پروژه تشکیل شده است تا با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، این طرح‌ها وارد چرخه تولید و اشتغال شوند.

رئیس کل بازرسی گیلان با اشاره به انتظار بحق مردم از مسئولان برای گره‌گشایی از مشکلات، از تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای عملیاتی شدن این سه پروژه خبر داد و اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های متولی مکلف‌اند با بسیج امکانات و مدیریت جهادی، روند تکمیل این پروژه‌ها را ظرف مدت تعیین شده به سرانجام برسانند.