بازرس کل گیلان: ۱۱ هزار پرونده تخلف اقتصادی در سال ۱۴۰۴ تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی شامگاه دوشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری صداو سیمای گیلان با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سوم و آثار تحریم‌ها بر معیشت مردم گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، نابسامانی قیمت‌هاست. هرچند تعیین قیمت‌ها بر عهده دستگاه‌های متولی است، اما سازمان بازرسی بر عملکرد این دستگاه‌ها نظارت دارد تا کالاهای اساسی به‌صورت عادلانه تأمین و توزیع شود.

بازرس کل گیلان با اشاره به عملکرد نظارتی در سال ۱۴۰۴ افزود: در حوزه دستگاه‌های زیرمجموعه صمت، بیش از ۵۲ هزار بازدید و بازرسی میدانی انجام شد که نتیجه آن تشکیل حدود ۹ هزار پرونده تخلف بود. این پرونده‌ها عمدتاً در تعزیرات حکومتی رسیدگی شده و حدود ۲۵۷ میلیارد تومان جریمه برای متخلفان صادر شده است.

۸ هزار بازدید مستقل سازمان بازرسی

وی ادامه داد: بازرسی کل استان نیز به‌صورت مستقل بیش از ۸ هزار بازدید میدانی انجام داده که از این تعداد حدود ۲ هزار پرونده تشکیل شده و مجموع جرایم صادره در این بخش به ۸۲ میلیارد تومان رسیده است.

آقایی تأکید کرد: تداوم این نظارت‌ها موجب آرامش نسبی بازار و ناامن شدن فضا برای سودجویانی است که با کالاهای ضروری مردم بازی می‌کنند.

پیگیری خسارت‌های بازار رشت

بازرس کل گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه حریق بازار بزرگ رشت اشاره کرد و گفت: چهار پهنه از بازار شامل سرای قیصریه، راسته میخ‌فروشان، راسته کتاب‌فروشان و سرای ثبتی طاقه بزرگ و کوچک دچار خسارت جدی شدند. این حادثه، خسران سنگینی به کسبه وارد کرد.

وام‌های حمایتی ناکافی است

وی با اشاره به تلاش‌های استاندار گیلان و برگزاری بیش از ۲۶ جلسه با دستگاه‌های مرتبط افزود: از ۴۰۰ واحد خسارت‌دیده، تنها ۲۰۰ نفر موفق به دریافت وام ۳۰۰ میلیون تومانی با سود ۳ درصد شده‌اند؛ رقمی که برای بازسازی واحدها بسیار ناچیز است. ۲۰۰ نفر دیگر نیز در حال طی مراحل دریافت تسهیلات هستند.

آقایی با تأکید بر ضرورت ورود دولت در سطح ملی گفت: من بر این باورم که دولت باید حمایت کند و وام‌های کلان و مؤثر در اختیار این عزیزان قرار دهد. این افراد به‌هیچ‌وجه توان بازسازی واحدهای خود را بدون حمایت جدی ندارند. ما، استاندار و مدیران استان در کنار مردم هستیم تا گره‌ای از مشکلات آنان باز شود و سفره این خانواده‌ها دوباره پررونق شود.

۱۱۰ واحد همچنان بلاتکلیف؛ مشکلات میراثی، مالی و مالکیتی

بازرس کل گیلان با اشاره به وضعیت صدور مجوزهای ساخت و تعمیرات در بازار رشت گفت: شهرداری تاکنون ۱۴۰ مجوز تعمیرات، ۱۵ مجوز ساخت و ۲۴۵ مجوز برای واحدهای مستقر در سرای ثبتی صادر کرده است. با این حال، حدود ۱۱۰ واحد همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

وی افزود: بخشی از این واحدها مشکل اختلاف ارتفاع دارند که میراث فرهنگی در حال بررسی آن است. بخشی دیگر مشکل مالی دارند و گروهی نیز با اختلافات مالکیتی مواجه‌اند که دادگستری استان با پیگیری رئیس کل و دادستان محترم در حال رفع این مشکلات است.

سازوکار برخورد با تخلفات اداری

آقایی در ادامه درباره روند برخورد با تخلفات پس از جنگ تحمیلی سوم توضیح داد: برخورد با تخلفات در چند مرحله انجام می‌شود. ابتدا در صورت مشاهده سوءجریان، تذکر شفاهی داده می‌شود. اگر توجه نشد، تذکر کتبی صادر می‌کنیم که جنبه پیشگیرانه و بازدارنده دارد.

وی افزود: در صورت بی‌توجهی مدیر، پرونده تشکیل و به هیئت‌های رسیدگی در استان، ریاست‌جمهوری یا وزارتخانه مربوطه ارسال می‌شود. در صورت احراز جرم نیز پرونده به دادسرا ارجاع خواهد شد.

۷ هزار گزارش مردمی در سال ۱۴۰۳ / ۸ هزار گزارش در ۱۴۰۴

بازرس کل گیلان با اشاره به نقش مردم در گزارش تخلفات گفت: مردم از طریق سامانه ملی رسیدگی به تخلفات به نشانی ۱۳۶.ir و همچنین تلفن گویای ۱۳۶ گزارش‌های خود را ارسال می‌کنند. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷ هزار گزارش مردمی دریافت کردیم. در سال ۱۴۰۴ نیز ۸ هزار گزارش ثبت شده و در دو ماه اخیر حدود ۸۰۰ گزارش جدید به دست ما رسیده است.

لزوم انتخاب مدیران آگاه و امین

آقایی در پایان با تأکید بر اهمیت شایسته‌سالاری گفت: مدیر باید آگاه، دانا و امین باشد. پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند اگر کاری را به غیر اهلش بسپاریم، جز تباهی نتیجه‌ای ندارد. امروز نیز باید مدیرانی انتخاب شوند که هم دانش داشته باشند و هم امانت‌دار مردم باشند.