ادامه افزایش قیمت انواع سکه / طرح قدیم 380 هزار تومان

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از افزایش قیمت انواع سکه و همچنین نرخ طلا در بازار داخلی خبرداد و گفت: امروز (دوشنبه) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 380 هزار تومان و سکه طرح قدیم 352 هزار و 500 تومان است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین قیمت هر قطعه سکه نیم بهار آزادی را در بازار آزاد امروز 176 هزار و 500 تومان و هر ربع سکه را 89 هزار تومان اعلام کرد.

وی قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار را در 36 هزار و 100 تومان اعلام کرد و گفت: امروز قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1384 دلار است که نسبت به روز گذشته 2 دلار کاهش یافته است.

وی دلیل افزایش قیمت سکه و طلا در بازار داخلی را افزایش نرخ دلار به 1080 تومان در بازار آزاد اعلام کرد و افزود: افزایش قیمت سکه و طلا ارتباطی به افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی ندارد، زیرا نرخ طلای جهانی حتی با کاهش مواجه شده است.

لازم به ذکر است که دیروز (یکشنبه) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 375 هزار تومان، طرح جدید 351 هزار تومان، نیم سکه 175 هزار و 500 تومان و ربع سکه 88 هزار و 500 تومان بود.