به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد زندی اظهار کرد: موزه تاریخ طبیعی و تنوع ژنتیکی کردستان در سال ۱۴۰۴ میزبان بیش از ۲۵۰۰ نفر از علاقه‌مندان به طبیعت، شامل دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر اقشار جامعه بوده است.

وی افزود: این موزه در فضایی بالغ بر ۴۰۰ متر مربع و در دو طبقه راه‌اندازی شده و ۴۶۳ گونه جانوری خشکی‌زی، ۱۵ گونه دریایی، ۱۲ گونه در معرض تهدید، ۱۸ نوع سنگ و کانی و ۱۰ نمونه فسیل در آن به نمایش گذاشته شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به رویکرد آموزشی این مجموعه گفت: در این موزه، آموزش‌های تخصصی در زمینه اهمیت حیات وحش، چالش‌های زیست‌محیطی و شیوه‌های صحیح تعامل با طبیعت به بازدیدکنندگان ارائه می‌شود.

وی استقبال گسترده مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان را نشانه رشد فرهنگ زیست‌محیطی در استان دانست و افزود: برای ارتقای کیفیت بازدیدها، بخش حشرات و پروانه‌ها به موزه افزوده شده و اقدامات مرمتی و بازچیدمان تخصصی نیز انجام شده است.

زندی از برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه خبر داد و گفت: نمونه‌هایی از گونه‌های ارزشمند جانوری از جمله سیاه‌گوش، قوچ، میش، گراز و کفتار برای تاکسیدرمی به مراکز تخصصی ارسال شده و به‌زودی به موزه افزوده خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای دسترسی آسان‌تر عموم مردم، امکان بازدید مجازی از موزه و بهره‌مندی از بانک اطلاعاتی آن نیز فراهم شده است.