به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در حاشیه مراسم راه‌اندازی و بازسازی بخش دیالیز این بیمارستان اظهار کرد: بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک که یکم فروردین‌ماه مورد حمله هوایی وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود، امروز با تلاش دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت و درمان اندیمشک و پیگیری مسئولان محلی، شاهد احیای مجدد بخش دیالیز خود است.

وی با اشاره به توسعه کمی خدمات دیالیز افزود: پیش از این بیمارستان دارای ۱۰ تخت دیالیز بود اما امروز این تعداد به ۱۶ تخت افزایش یافته است. همچنین اعتبار هزینه‌شده برای بازسازی بخش‌های مختلف بیمارستان تاکنون، دوازده میلیارد تومان بوده که قسمتی از آن به بخش دیالیز اختصاص یافته است.

استاندار خوزستان با تأکید بر گسترش خدمات در مناطق محروم تصریح کرد: دو تخت دیالیز با امکانات کامل در منطقه بیدروبه اندیمشک مستقر شده و هم‌اکنون هشت بیمار دیالیزی تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفته‌اند.

موالی‌زاده در ادامه درباره وضعیت سایر بخش‌های بیمارستان بیان کرد: خوشبختانه بخش بستری بیمارستان راه‌اندازی شده و بیماران بدون مشکل در این مرکز پذیرش می‌شوند. همچنین آزمایشگاه و رادیولوژی بیمارستان فعال است.

وی درباره زمان بهره‌برداری از اتاق عمل این مرکز درمانی اظهار کرد: دست‌اندرکاران قول داده‌اند اتاق عمل بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک ان‌شاءالله در سوم خرداد امسال افتتاح شود. تا پیش از آن، بیماران نیازمند عمل جراحی به بیمارستان‌های دزفول ارجاع داده می‌شوند.

استاندار خوزستان با اشاره به رضایت بیماران از خدمات درمانی گفت: امروز از بیماران دیالیزی سؤال کردم، آنان از نحوه ارائه خدمات، کادر درمان، پزشکان، پرستاران، بهیاران و کادر خدماتی و مدیریتی بیمارستان کاملاً راضی هستند. این نشان از تلاش شبانه‌روزی همه عوامل درمانی در شرایط سخت پس از حمله دارد.

موالی‌زاده در پایان با تأکید بر ادامه روند بازسازی بیان کرد: سایر بخش‌های بیمارستان ان‌شاءالله به‌تدریج تکمیل خواهد شد. هر بخش نیاز به اعتبارات خاص خود دارد که در دست پیگیری است. از همه دست‌اندرکاران حوزه درمان شهرستان اندیمشک صمیمانه تشکر می‌کنم.