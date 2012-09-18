به گزارش خبرنگار مهر، کلیه‌ها همواره در معرض ابتلا به بیماری‌های گوناگون قرار دارند که بسیاری از این بیماری‌ها، صدماتی به کلیه می‌زنند که در مواردی حتی با وجود درمان، کلیه، کارآیی خود را از دست می‌دهد.

وقتی کلیه‌ها نارسا شوند مواد زاید و مایعات در بدن تجمع پیدا کرده و بیمار نیاز به درمان دیالیز برای تصفیه خون دارد و بر همین اساس دیالیز رنج همیشگی بیماران کلیوی است.

دیالیز بیماران 3 نوبت در هفته صورت می‌گیرد

در فرد سالم روزانه 200 لیتر خون توسط کلیه‌ها تصفیه می‌شوند که با از کار افتادن آنها، این وظیفه تصفیه دامنگیر دستگاه‌های دیالیز می‌شود که لازم است هفته‌ای یک یا چند بار ساعت‌ها زیر دستگاه دیالیز باقی بمانند و به طور معمول، دیالیز این بیماران 3 نوبت در هفته و هر نوبت 4 ساعت صورت می‌گیرد.

مشکلات بیماران کلیوی پایان ندارد، یکی می گوید: شوهرم کارگر است و هر بار که دارو برایم تهیه می‌کند فشار زیادی به خانواده وارد می شود.

یکی دیگر از این بیماران می گوید: شوهر یکی از بیماران دیالیزی است که حدود 3 تا 4 ماه است کلیه‌های خود را به دلیل عارضه قند بالا از دست داده است و همزمان چشم‌هایش نیز دچار مشکل شده و هم اکنون هفته‌ای 3 بار دیالیز می‌شود.

همسر این بیمار دیالیزی با اشاره به اینکه هر ماه باید هزینه زیادی را بابت پول داروی دیالیز بپردازد، می‌افزاید: سه روز در هفته باید به بیمارستان برویم.

تمام این هزینه‌ها را از پول یارانه‌های واریزی تأمین می‌کنم

وی در پاسخ به این پرسش که شغلش چیست و چگونه هزینه این داروها را تأمین می‌کند، می‌گوید: بنده که شغلی ندارم و تمام این هزینه‌ها را از پول یارانه‌های واریزی تأمین می‌کنم البته پسرم کار می‌کند، تازه از سربازی آمده و او هم کارگر است.

احمد توسل از دیگر بیماران کلیوی در خصوص وضعیت خویش گفت: از دو سال پیش به مرکز دیالیز شهید بهشتی در همدان مراجعه و سه بار در هفته مسیر طولانی منزل تا مرکز را طی می کنم تا خون تصفیه شده در بدنم گردش کند.

توسل با اشاره به اینکه از سال ها پیش مشکل کلیه دارد، گفت: از مدتها پیش علایم این بیماری در من وجود داشت اما پزشکان تشخیص نداده بودند.

وی اظهار داشت: ماهانه نزدیک به 80 هزار تومان هزینه دارو می پردازم که این وضعیت با توجه به مشکل بیکاری برایم معضل شده است.

هزینه تامین داروهای بیماران دیالیزی بالاست

یکی دیگر از بیماران کلیوی همدان از ناتوانی مالی پدرش برای پرداخت هزینه دارو و درمان سخن گفت و افزود: دو سال پیش دچار بیماری کلیه شدم و بهبود پیدا کردم، ولی دوباره بیماری ام عود کرد و به تشخیص پزشک دوباره دیالیز را شروع کردم.

آمنه کوثری با درخواست از خیران و مردم برای کمک به بیماران خاص، افزود: اگرچه برای دیالیز شدن،هزینه ای نمی پردازم، اما ناچارم برای پرداخت ویزیت پزشک متخصص و خرید داروهای مورد نیاز، به ویژه آمپول ماهانه پول زیادی را هزینه کنم.

این بیمار دیالیزی در ادامه با اشاره به دوری محل سکونتش از بیمارستانی که باید در آن دیالیز شود، گفت: هزینه های درمان این بیماری کمرشکن است.

در همین راستا و پس از گفتگو با چند تن از بیماران کلیوی به سراغ رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان همدان رفتیم.

تعداد تخت دیالیز بیمارستان های همدان کافی نیست

ابوالفتح میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان در خصوص مشکلات این بیماران گفت: تخت دیالیز بیمارستان های همدان کافی نیست.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان همدان با بیان اینکه هر بیمار حداقل 600 هزار ریال را در هر ماه بابت هزینه درمان پرداخت می کند، گفت: وضعیت مراکز خدمات رسان به بیماران کلیوی در استان همدان تا حد مطلوب است و تنها کمبود دستگاه دیالیز در شهر همدان و هزینه های درمانی بیماران را آزار می دهد.

وی با تاکید بر اینکه نبود بانک اطلاعاتی اعضا دارنده کارت در استان همدان حس می شود، اظهار داشت: باید این امر صورت گیرد تا در صورت نیاز دیگر احتیاجی به وجود اصل کارت یا خانواده شخص نباشد.

وی شرایط اصلی دریافت کارت را اجازه اولیا دم خواند و افزود: بهتر است کسانی که این کارت را دریافت می کنند بستگان خود را آماده کنند و کارت را همیشه همراه داشته باشند.

80 درصد دارندگان کارت اهدا عضو بانوان هستند

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان همدان افزود: در حال حاضر بیش از 80 درصد دارندگان کارت درهمدان بانوان هستند.

وی با بیان اینکه این انجمن به صورت غیرانتفاعی و غیردولتی و با استعانت از کمک های مردمی اداره می شود، اظهار داشت: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در سراسر کشور دارای شعبه استانی و شهرستانی است که به بیماران دیالیزی خدمات مطلوبی را ارائه می کند.

وی با تائید اینکه بیشتر بیماران کلیوی، به رغم برخورداری از حمایت های بیمه ای، باز هم در تامین مخارج درمانی و هزینه های ایاب و ذهاب شان، با مشکل روبرو هستند، گفت: انجمن تلاش می کند، متناسب با توانمندی های مالی بیماران از آنان حمایت کند.

رئیس انجمن حمایت ازبیماران کلیوی همدان با تاکید بر اینکه همه مبالغی که این انجمن، سالانه برای بیماران کلیوی هزینه می کند، با کمک های مردمی فراهم می شود، گفت: درتلاشیم با جلب بیشترحمایت خیران، از مشکلات مالی بیماران دیالیزی بکاهیم.

بهترین راه حل برای درمان بیماران دیالیزی، پیوند کلیه است

وی درادامه با اشاره به اینکه بهترین راه حل برای درمان بخش زیادی ازبیماران دیالیزی، پیوند کلیه است، گفت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی بخش مهمی از تلاش هایش را حول این محورمتمرکز کرده است.

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در آخرین اظهار نظر خود در این خصوص از استقرار 10 تخت دیالیز در آینده به چرخه درمانی استان همدان خبر داد.

محسن جلالوند در ارتباط با وضعیت بیماران دیالیزی استان با بیان اینکه استاندارد کشوری برای بیماران دیالیزی به این صورت تعریف می‌شود که به ازای هر چهار و نیم بیمار، یک تخت دیالیز داشته باشیم، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به تعداد تخت‌های دیالیز در استان همدان، برای رسیدن به استاندارد کشوری تعداد 12 تخت دیالیز نیاز است.

در تمام شهرهای استان همدان کمبود تخت‌های دیالیز وجود دارد

وی تعداد بیماران دیالیزی و تخت‌های فعال دیالیز در استان را 414 بیمار دیالیزی و 80 تخت فعال دیالیز عنوان کرد و با بیان اینکه در تمام شهرهای استان همدان کمبود تخت‌های دیالیز وجود دارد، گفت: با توجه به این کمبود، برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بحران کمبود تخت دیالیز در شهر همدان احساس می شود، افزود: با توجه به اینکه تعداد بیماران دیالیزی در همدان رو به افزایش و تعداد تخت‌ها ثابت است برخی از بیماران در ساعات غیر متعارف عصر و شب دیالیز می شوند که این امر خوشایند بیماران نیست.

وی گفت: در حال حاضر در شهر همدان در بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی فضای فیزیکی احداث 10 تخت دیالیز آماده و بودجه برای خرید دستگاه‌های دیالیز این بیمارستان نیز اختصاص داده شده و این کار در حال انجام است.

وی گفت: در آینده دستگاه‌های دیالیز وارد استان می شوند و در اختیار بیمارستان شهید بهشتی قرار داده شود تا بر این اساس بخش کوچکی از مشکلات بیماران دیالیزی را برطرف شود.

هر دستگاه دیالیز با 30 میلیون تومان اعتبار خریداری شده است

جلالوند با بیان اینکه هر دستگاه دیالیز نیاز به دستگاه پشتیبان نیز دارد تا در موقع خرابی جایگزین شود، گفت: 13 دستگاه دیالیز با قیمت متوسط حدود 30 میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

نا گفته پیداست که خدمات انجمن بیماران کلیوی و سایر نهادها امری غیر قابل انکار است، اما آنچه مسلم است اینکه توجه جدی و ایجاد مراکز دیالیز در مناطق دورافتاده امری ضروری به نظر می رسد تا این بیماران که برخی از آنان از روستاییان به شمار می آیند به طی مسافت طولانی و پرداخت هزینه های گزاف درمان مجبور نباشند.

در کنار آن، تقویت انجمن حمایت ازبیماران کلیوی، از طریق شناساندن بیشتر این انجمن به مردم و افزایش آگاهی های عمومی نسبت به نیازهای مالی بیماران کلیوی هم در این زمینه راهگشاست.