نوشهر با کمبود معلم و فضای آموزشی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش لهراسبی ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران ظهر شنبه، به مسائل و چالشهای موجود در سیستم آموزشی این شهرستان پرداخته و بر لزوم توجه بیشتر به مشکلات فضاهای آموزشی و کمبود معلمان تأکید کرد.
وی در ابتدا به وضعیت فعلی مدارس اشاره کرد و گفت: در این روزها که یاد معلمان شهید به ویژه معلمان شهید دانشآموزان در مدارس گرامی داشته میشود، نیاز بیشتری به خدمترسانی به دانشآموزان داریم. معلمان شهید نقش زیادی در تربیت نسلهای آینده کشور ایفا کردهاند و ما باید همیشه در کنار آنها در مسیر تعلیم و تربیت قدم برداریم.
لهراسبی افزود: مسئلهای که این روزها اهمیت ویژهای پیدا کرده، تعطیلی حضوری مدارس و گسترش آموزشهای مجازی است. فضای مجازی برای آموزش مشکلات خاص خود را دارد و این یک چالش اساسی برای آموزش در کشور است.
وی همچنین به نقش فعال فرهنگیان در تجمعات اجتماعی اشاره کرد و گفت: در تجمعاتی که شبانه برگزار میشود، شاهد حضور فعال فرهنگیان و معلمان در جهت حمایت از مسائل اجتماعی و فرهنگی هستیم. این نشان از مسئولیتپذیری و تعهد بالای همکاران ما دارد.
مدیر آموزش و پرورش نوشهر همچنین به کمبود فضای آموزشی در شهرستان اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر با کمبود شدید فضاهای آموزشی مواجه هستیم. از طرفی، بازنشستگی معلمان نیز به شدت به این مشکل دامن زده است و تلاش داریم تا از معلمان بازنشسته برای پوشش این خلا استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در سال تحصیلی جاری، هیچ کلاسی بدون معلم نبود و تمام تلاش ما این است که هیچ دانشآموزی از تحصیل باز نماند. با وجود مشکلات، تمام کلاسها به طور کامل پوشش داده شدهاند و خوشبختانه هیچ دانشآموزی خارج از کلاس نمانده است.
لهراسبی در بخش دیگری از صحبتهای خود به تلاشها برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در بخش پرورشی نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. بهویژه در زمینه فعالیتهای عمرانی در مدارس روستایی، نصب چمن در سه مدرسه بهمنظور عدالت آموزشی از جمله اقداماتی است که صورت گرفته. در این راستا، در ۲۹ مدرسه شهرستان نیز اقدامات عمرانی انجام شده است.
وی افزود: همچنین در راستای پروژههای عمرانی، اقداماتی همچون تعویض ساختمانها و بهبود شرایط فضای فیزیکی مدارس انجام شده که این اقدامات در جهت بهبود وضعیت آموزشی بسیار مؤثر بوده است.
مدیر آموزش و پرورش نوشهر در پایان از رسانهها تشکر کرد و از آنها خواست تا در جهت انعکاس مشکلات و چالشهای آموزشی شهرستان و جلب حمایت بیشتر از سوی مسئولان تلاش کنند.
