جلسه کمیته تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در این نشست که با حضور معاونین، مدیران ارشد وزارت بهداشت و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد، روند پیگیری مشکلات این صنعت از طریق ۵ کمیته تخصصی و تعامل با نهادهایی همچون بانک مرکزی و گمرک مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در راستای تسریع در حل چالش‌های موجود در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی که با حضور جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه و نمایندگان سازمان‌های مرتبط ارائه شد، گزارشی از فعالیت‌های ۵ کمیته تخصصی که با هدف رصد دقیق و عملیاتی مشکلات صنعت دارو تشکیل شده‌اند، ارائه گردید. این کمیته‌ها موظف هستند به صورت هفتگی جلسات خود را برگزار کرده و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و واردکنندگان را در حوزه‌های مختلف شناسایی و دسته‌بندی کنند.

بر اساس این گزارش، خروجی جلسات هفتگی این ۵ کمیته به صورت مستمر در نشست کمیته تدابیر ویژه و با حضور وزیر بهداشت مطرح می‌شود تا دستورات لازم برای پیگیری‌های فراوزارتخانه‌ای صادر گردد. هدف اصلی این ساختار، ایجاد هماهنگی حداکثری میان وزارت بهداشت، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و سندیکاهای مربوطه است تا گره‌های کور در مسیر تامین مواد اولیه و ترخیص تجهیزات پزشکی به سرعت باز شود.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در پایان جلسه با تاکید بر اهمیت تداوم این جلسات، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم از سوی نهادهای مختلف با جدیت در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد؛ با هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی، موانع موجود بر سر راه صنعت داروسازی کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شده و دسترسی مردم به دارو و ملزومات پزشکی تسهیل گردد.

در این جلسه، نمایندگان نهادهای مرتبط نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه تخصصی خود جهت حمایت از صنعت سلامت محور کشور ارائه کردند.