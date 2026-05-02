به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت «روز معلم»، تاکید کرد: معلمان این خاک سرافراز، میراث‌دار همان مکتبی هستند که شهید مطهری جان خویش را فدای آن کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«معلمان پایه‌ریز تمدّن نوین هستند؛ چون نیروی انسانیِ شایسته اگر نباشد، تمدّنی به وجود نخواهد آمد. (مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای)

روز معلم، یادآور مقام والای انسان‌های فداکاری است که جان خویش را در مسیر انسانیت گذاشتند تا جان نسل‌های این سرزمین را از زلال دانایی و فضیلت سیراب کنند. این روز، پیوندی عمیق دارد با یاد آن شهید فرزانه، استادِ شهید، علامه مطهری؛ آن مرد بزرگ که نه فقط در کلاس درس، که در تمام لحظات حیات پربرکتش، آموزگار حقیقت بود. او با قلمی روشن و اندیشه‌ای نافذ، مفاهیم بنیادین تعلیم و تربیت صحیح را در کالبد انقلاب اسلامی دمید و نشان داد که مدرسه، سنگر مبارزه برای فردا و معلم، معمار بنیان‌های تمدن است.

معلمان این خاک سرافراز، میراث‌دار همان مکتبی هستند که شهید مطهری جان خویش را فدای آن کرد. بار دیگر به یاد می‌آورم سخن آن رهبر شهید، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای عزیز را که با نگاهی عمیق و درست فرمودند: «تشکیل هویت نسل جدید به دست معلم است؛ نقشی پررنگ‌تر از نقش خانواده و پدر و مادر.» و چه شیرین است محول شدن چنین مسئولیتی از جانب این حکیم فرزانه.

آری، معلم است که در کلاس درس، انقلاب را نه به عنوان یک واقعه تاریخی، که به عنوان یک جریان زنده و همیشه بیدار، به نسل فردا می‌آموزد. معلم است که ارزش‌های عدالت، استقلال، آزادگی و غیرت دینی را چون نوری در دل و ضمیر دانش‌آموزان شعله‌ور می‌کند. معلم است که چون همکاران شهید شما در مدرسه شجره طیبه میناب، مانند دیگر شهدای معلم، نقشی ماندگار در تاریخ این خاک ایفا می‌کند و درسی به یاد ماندنی به دانش‌آموزان تمام سرزمین سرافراز ایران می‌دهد و مسیر رستگاری را به صورت عملی برای دانش‌آموزان ترسیم می‌کند.

امروز که شاهد تلاش خاموش شما بزرگواران هستم، غرور و شکری بی‌پایان، از چنین رزمندگان غیوری وجودم را فرا می‌گیرد. شما پرچم‌داران عرصه علم و عمل، که در سخت‌ترین شرایط، امید فردا را چون نهالی ثمربخش در کلاس‌های درس می‌کارید، سزاوار والاترین درودها و سپاس‌ها هستید.

اینجانب به سهم خود، روز معلم را به تمامی معلمان غیور، متعهد و دلسوز ایران اسلامی، به ویژه جامعه بزرگ تعلیم و تربیت که افسران جهاد تبیین در مکتب خمینی کبیر رحمت‌الله‌علیه هستند و مسیر رشد و بالندگی این مرز و بوم را هموار می‌سازند، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال توفیق خدمت در رکاب صاحب‌الزمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف را برای شما مسئلت دارم.

امید که در دوران زعامت حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، توشه وجودتان، عزت دنیا و آخرت و هر قدمتان، آغازی برای شکوفایی نسل متعهد این سرزمین باشد.»