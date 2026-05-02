به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، مستند «نام جاوید وطن» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین همایونفر، یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این فیلم مستند به روایت تلاش‌های سیدعلی میرفتاح هنرمند نقاش، در جریان جنگ ۱۲روزه ایران با رژیم صهیونیستی می‌پردازد و نقش هنر در بازنمایی مفاهیم مقاومت و هویت ملی را به تصویر می‌کشد.

مستند «نام جاوید وطن» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و با نگاهی مستند، به تجربه‌های زیسته و فعالیت‌های هنری در بستر یک رویداد تاریخی می‌پردازد.