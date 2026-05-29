به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مستند «صبح روز چهلم» به نویسندگی و کارگردانی محمدصالح نیکنام روایتی مشروح از سلسله اتفاقات جنگ رمضان و آتش رد و بدل شده میان ایران و دشمن متجاوز است و تلاش دارد با نگاهی مستند و تحلیلی، تمام مراحل جنگ ۴۰ روزه و مولفههای اثرگذار در آن را بررسی کند.
این مستند ضمن مرور ابعاد مختلف نبرد، به واکاوی تحولات میدانی، تصمیمات اثرگذار و شرایط حاکم بر روزهای جنگ میپردازد.
گویندگی این اثر را محمد صراف برعهده دارد.
مستند «صبح روز چهلم» محصول سازمان هنری رسانهای اوج است که امشب جمعه ۸ خرداد ساعت ۲۰ از شبکه یک سیما پخش میشود.
