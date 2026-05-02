۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

محکومیت حمله تروریستی در دمشق و ترور خطیب جمعه حرم حضرت زینب (س) 

سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله تروریستی در دمشق که منجر به شهادت خطیب جمعه حرم حضرت زینب (س) شد، را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی حمله تروریستی در منطقه سیده زینب در دمشق که منجر به شهادت «سید فرحان حسن المنصور» از علمای مسلمان و خطیب جمعه حرم حضرت زینب (س) شد، را به‌شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، با ابراز انزجار عمیق نسبت به این جنایت شنیع، خاطرنشان کرد اقدامات تروریستی علیه اماکن و علمای مذهبی در سوریه و منطقه، بخشی از دسیسه شیطانی رژیم صهیونیستی و آمریکا برای فتنه‌انگیزی و تفرقه‌افکنی در کشورهای منطقه است و بنابراین ضروری است همه طرف‌ها نسبت به این دسیسه‌های هوشیار بوده و به مسئولیت‌های خود برای مقابله قاطع با تروریسم و افراطی‌گری عمل کنند.

وی ضمن تسلیت به خانواده این عالم شهید، ملت و جامعه علمای دینی سوریه، بر ضرورت شناسایی و مجازات عاملان و بانیان این جنایت تروریستی و همکاری جمعی بین کشورهای منطقه برای ریشه‌کن کردن تروریسم تاکید کرد.

بقائی همچنین بر مسئولیت حکومت انتقالی سوریه جهت تامین امنیت مردم و علما و همه طیف‌های قومی، دینی و مذهبی در این کشور تاکید نمود.

نفیسه عبدالهی

