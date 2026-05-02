به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله‌گری ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در دنیای امروز مدیریت هوشمند انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است و هوشمندسازی موتورخانه‌ها گامی مؤثر در کاهش هزینه‌ها و افزایش عمر تجهیزات به شمار می‌رود.

وی افزود: در گذشته کنترل دمای پمپ‌ها و مشعل‌ها به‌صورت دستی انجام می‌شد که احتمال خطای انسانی وجود داشت، اما با استفاده از سیستم‌های هوشمند، این فرآیندها به شکل خودکار و بر اساس شرایط محیطی مدیریت می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: این سامانه‌ها با تحلیل دمای محیط و الگوی مصرف، عملکرد تجهیزات را بهینه کرده و موجب کاهش چشمگیر مصرف انرژی می‌شوند.

وی با ارائه آماری از موتورخانه‌های هوشمندسازی‌شده گفت: ۶۳ مورد در اماکن دولتی، ۲۳۸ مورد در مراکز آموزشی، ۳ مورد در اماکن مذهبی و ۳ مورد در اماکن ورزشی اجرا شده که در مجموع به ۳۰۷ مورد رسیده است.

فعله‌گری در پایان خاطرنشان کرد: مشترکان گاز طبیعی می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه مربوطه از مزایای این طرح بهره‌مند شوند و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۵ تعداد موتورخانه‌های هوشمند در استان به هزار مورد خواهد رسید.