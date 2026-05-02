  1. استانها
  2. کردستان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

هوشمندسازی ۳۰۷ موتورخانه در کردستان برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی

سنندج- مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی موتورخانه‌ها گفت: ۳۰۷ موتورخانه در سطح استان هوشمندسازی شده که می‌تواند تا ۳۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله‌گری ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در دنیای امروز مدیریت هوشمند انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است و هوشمندسازی موتورخانه‌ها گامی مؤثر در کاهش هزینه‌ها و افزایش عمر تجهیزات به شمار می‌رود.

وی افزود: در گذشته کنترل دمای پمپ‌ها و مشعل‌ها به‌صورت دستی انجام می‌شد که احتمال خطای انسانی وجود داشت، اما با استفاده از سیستم‌های هوشمند، این فرآیندها به شکل خودکار و بر اساس شرایط محیطی مدیریت می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: این سامانه‌ها با تحلیل دمای محیط و الگوی مصرف، عملکرد تجهیزات را بهینه کرده و موجب کاهش چشمگیر مصرف انرژی می‌شوند.

وی با ارائه آماری از موتورخانه‌های هوشمندسازی‌شده گفت: ۶۳ مورد در اماکن دولتی، ۲۳۸ مورد در مراکز آموزشی، ۳ مورد در اماکن مذهبی و ۳ مورد در اماکن ورزشی اجرا شده که در مجموع به ۳۰۷ مورد رسیده است.

فعله‌گری در پایان خاطرنشان کرد: مشترکان گاز طبیعی می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه مربوطه از مزایای این طرح بهره‌مند شوند و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۵ تعداد موتورخانه‌های هوشمند در استان به هزار مورد خواهد رسید.

