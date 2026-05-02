به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «خورشید میشود» به کارگردانی علی تابع امام و تهیه کنندگی مریم خدابخش و فاطمه محمدی سیجانی در بخش رقابتی شانزدهمین دوره جشنواره فیلم مدیترانه ایتالیا به نمایش گذاشته شد.
همچنین این فیلم در بخش رقابتی سیزدهمین جشنواره بینالمللی موزیک و فیلم کروواسی که از ۳۱ اردیبهشت تا ۳ خرداد برابر با ۲۱ تا ۲۴ می برگزار میشود، حضور دارد و به نمایش گذاشته خواهد شد.
حانیه حقیقی، پدرام صدیقی، مجید قفلی، مریم علوی و ارسلان همتی (بازیگر خردسال) در فیلم کوتاه «خورشید میشود» ایفای نقش کردهاند.
عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: تهیهکننده: مریم خدابخش و فاطمه محمدی سیجانی، کارگردان: علی تابع امام، نویسنده و تدوینگر: مریم خدابخش و علی تابع امام، مدیر فیلمبرداری: شهاب روزبهانی، مشاور رسانهای: بهناز شیربانی.
