به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «خورشید می‌شود» به کارگردانی علی تابع امام و تهیه کنندگی مریم خدابخش و فاطمه محمدی سیجانی در بخش رقابتی شانزدهمین دوره جشنواره فیلم مدیترانه ایتالیا به نمایش گذاشته شد.

همچنین این فیلم در بخش رقابتی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی موزیک‌ و فیلم کروواسی که از ۳۱ اردیبهشت تا ۳ خرداد برابر با ۲۱ تا ۲۴ می برگزار می‌شود، حضور دارد و به نمایش گذاشته خواهد شد.

حانیه حقیقی، پدرام صدیقی، مجید قفلی، مریم علوی و ارسلان همتی (بازیگر خردسال) در فیلم کوتاه «خورشید می‌شود» ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: تهیه‌کننده: مریم خدابخش و فاطمه محمدی سیجانی، کارگردان: علی تابع امام، نویسنده و تدوینگر: مریم خدابخش و علی تابع امام، مدیر فیلمبرداری: شهاب روزبهانی، مشاور رسانه‌ای: بهناز شیربانی.