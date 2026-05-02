به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: هشتمین جشنواره دانش‌آموزی «فرهیختگان جوان» امسال با همکاری سازمان سما و معاونت تربیتی برگزار می‌شود. این جشنواره به‌عنوان یکی از رویدادهای مهم علمی در حوزه دانش‌آموزی، با تمرکز بر تقویت نقش فعال دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری و پژوهش شکل گرفته است.

فرزاد رزازی معاون دانشجویی باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: این رویداد با تأکید بر تغییر رویکردهای سنتی آموزشی، معتقدند یادگیری صرفاً مبتنی بر آموزش معلم‌محور نیست و باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان از طریق تجربه، تحقیق و ارائه، مهارت‌های علمی و پژوهشی خود را توسعه دهند. در همین راستا، جشنواره «فرهیختگان جوان» بستری برای ارائه دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌کنندگان در زمان برگزاری جشنواره، نتایج فعالیت‌های علمی خود را ارائه و از آن دفاع می‌کنند.

فاطمه حمیدی فر معاون آموزش های عمومی و تعالی مدارس سما در ادامه توضیح داد: در این دوره، مدارس سما به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی اجرایی، نقش پررنگی دارند. این مجموعه با صدها مدرسه در سراسر کشور و جمعیت قابل‌توجهی از دانش‌آموزان و معلمان، هر ساله با برگزاری ده‌ها رویداد فرهنگی و پژوهشی، در مسیر شناسایی استعدادها و تقویت مهارت‌های فردی و علمی دانش‌آموزان گام برمی‌دارد. مسئولان برگزاری جشنواره اعلام کرده‌اند که هماهنگی‌های لازم برای مشارکت گسترده دانش‌آموزان، حتی در شرایط آموزش مجازی، از طریق بسترهای آنلاین و راهبری‌های پژوهشی انجام شده است.

وی تاکید کرد: یکی از بخش‌های مهم این جشنواره، حمایت از برگزیدگان است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دانش‌آموزان منتخب علاوه بر دریافت تقدیرنامه، از گرنت‌های پژوهشی، امکانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و ظرفیت‌های علمی این دانشگاه برای توسعه طرح‌های خود بهره‌مند خواهند شد. همچنین استفاده از منتورها و دستیاران علمی برای هدایت تیم‌های دانش‌آموزی از دیگر برنامه‌های حمایتی این رویداد است.

حمیدی فر تصریح کرد: این جشنواره در چهار محور اصلی «نمایشگاه دست‌سازه‌ها»، «سخنرانی‌های علمی»، «مسابقات علمی» و «مناظره» برگزار می‌شود. در کنار این محورها، برنامه‌های جانبی متعددی نیز پیش‌بینی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به نشست‌های علمی با حضور متخصصان حوزه فناوری و صنعت، کارگاه‌های مهارت‌افزایی برای معلمان پژوهشی و ارائه مجازی توانمندی‌های آزمایشگاهی و علمی واحدهای دانشگاهی اشاره کرد.

شهاب خاقانی دبیر جشنواره همچنین از در نظر گرفتن بخش ویژه‌ای با عنوان «دفاع میهنی و اقتدار ملی» در این دوره خبر داد. در این بخش، آثاری که به موضوعات مرتبط با هویت ملی، استقلال علمی و مسائل راهبردی کشور بپردازند، به‌صورت ویژه ارزیابی شده و از برترین آن‌ها تقدیر خواهد شد. علاوه بر این، معلمانی که بیشترین نقش را در هدایت تیم‌های دانش‌آموزی و تولید آثار شاخص داشته باشند نیز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

بر اساس اعلام دبیر جشنواره، این جشنواره در راستای اجرای اسناد بالادستی آموزشی و با هدف شناسایی، جذب و هدایت استعدادهای برتر از مقاطع پایه تحصیلی طراحی شده است؛ رویکردی که تلاش دارد فرآیند کشف نخبگان را از سنین پایین‌تر آغاز کرده و زمینه رشد مستمر آن‌ها را در مسیر علمی و پژوهشی فراهم کند.