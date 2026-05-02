  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا به ۱۴ طرح علوم پزشکی لرستان

خرم‌آباد - مشاور اشتغال و کارآفرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا به ۱۴ طرح این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلیمانی ظهر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ۱۴۰۴ از معدود دانشگاه‌هایی بود که توانست کل اعتبار تسهیلاتی طرح‌های اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ از منابع استانی سال ۱۴۰۲ را جذب و پرداخت کند.

وی گفت: در ابتدای سال گذشته کارگروه اشتغال با نمایندگانی از هر معاونت باهدف بررسی طرح‌های اشتغال‌زایی تشکیل شد، در پی ابلاغ این اعتبار در چندین نوبت فراخوان به واحدهای دانشگاه و فرمانداری‌های سطح استان ابلاغ شد. پس از دریافت درخواست متقاضیان در چندین نوبت، همه درخواست‌ها موردبررسی قرار گرفت و دوبرابر اعتبار طرح مصوب شد.

مشاور اشتغال و کارآفرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: لازمه تکمیل فرایند پرداخت تسهیلات ثبت‌نام در سامانه «کات» و تصویب کمیته اشتغال وزارت متبوع و کارگروه اقتصادی و شورای برنامه‌ریزی استان است که برای تمامی متقاضیان این روال صورت‌گرفته است و درنهایت ۱۹ طرح اشتغال‌زایی مورد تصویب قرار گرفته و برای پرداخت به بانک عامل که طبق تفاهم‌نامه از قبل مشخص شده بود معرفی شد، پس از سیر مراحل قانونی ۱۴ طرح به میزان ۸۵۰ میلیارد ریال و با اشتغال ۸۵ نفر به‌صورت مستقیم پرداخت شد.

سلیمانی، ادامه داد: از مزایای و نتیجه این تسهیلات ایجاد، توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی در سطح استان با اولویت مناطق کم‌برخوردار است، همچنین حمایت از بخش خصوصی با محوریت اشتغال و خرید و ورود تجهیزات جدید به استان به‌منظور عدم مراجعه هم استانی عزیز به مراکز استان و سایر کلان‌شهر به‌منظور درمان و کاهش هزینه‌های درمانی.

وی تأکید کرد: در جذب منابع بازگشتی استانی سال ۱۴۰۳ نیز دانشگاه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال طرح مصوب داشته است که در قالب سه طرح ایجادی، نیمه‌تمام و توسعه‌ای مصوبه به بانک عامل معرفی و فرایند پرداخت آن در جریان است.

کد مطلب 6817743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها