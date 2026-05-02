به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلیمانی ظهر امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ۱۴۰۴ از معدود دانشگاههایی بود که توانست کل اعتبار تسهیلاتی طرحهای اشتغالزایی تبصره ۱۸ از منابع استانی سال ۱۴۰۲ را جذب و پرداخت کند.
وی گفت: در ابتدای سال گذشته کارگروه اشتغال با نمایندگانی از هر معاونت باهدف بررسی طرحهای اشتغالزایی تشکیل شد، در پی ابلاغ این اعتبار در چندین نوبت فراخوان به واحدهای دانشگاه و فرمانداریهای سطح استان ابلاغ شد. پس از دریافت درخواست متقاضیان در چندین نوبت، همه درخواستها موردبررسی قرار گرفت و دوبرابر اعتبار طرح مصوب شد.
مشاور اشتغال و کارآفرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: لازمه تکمیل فرایند پرداخت تسهیلات ثبتنام در سامانه «کات» و تصویب کمیته اشتغال وزارت متبوع و کارگروه اقتصادی و شورای برنامهریزی استان است که برای تمامی متقاضیان این روال صورتگرفته است و درنهایت ۱۹ طرح اشتغالزایی مورد تصویب قرار گرفته و برای پرداخت به بانک عامل که طبق تفاهمنامه از قبل مشخص شده بود معرفی شد، پس از سیر مراحل قانونی ۱۴ طرح به میزان ۸۵۰ میلیارد ریال و با اشتغال ۸۵ نفر بهصورت مستقیم پرداخت شد.
سلیمانی، ادامه داد: از مزایای و نتیجه این تسهیلات ایجاد، توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی در سطح استان با اولویت مناطق کمبرخوردار است، همچنین حمایت از بخش خصوصی با محوریت اشتغال و خرید و ورود تجهیزات جدید به استان بهمنظور عدم مراجعه هم استانی عزیز به مراکز استان و سایر کلانشهر بهمنظور درمان و کاهش هزینههای درمانی.
وی تأکید کرد: در جذب منابع بازگشتی استانی سال ۱۴۰۳ نیز دانشگاه هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال طرح مصوب داشته است که در قالب سه طرح ایجادی، نیمهتمام و توسعهای مصوبه به بانک عامل معرفی و فرایند پرداخت آن در جریان است.
