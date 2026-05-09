حامد بهرامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام فراخوان اشتغالزایی، اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ و با هدف تقویت طرحهای اشتغالزای مرتبط با حوزه بهداشت و درمان در استان، از متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود طرحهای خود را ارائه کنند.
وی هدف از اجرای این برنامه را تسهیل در راهاندازی یا توسعه واحدهای خدمترسان در مناطق دارای نیاز درمانی عنوان کرد و افزود: این اقدام با رویکرد افزایش فرصتهای شغلی و بهبود دسترسی مردم به خدمات سلامت در شهرستانهای مختلف استان دنبال میشود.
مسئول دفتر کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تأکید کرد: این فراخوان شامل تأسیس مطبهای عمومی و تخصصی نمیشود و اولویت با طرحهایی است که به رفع نیازهای واقعی درمانی در هر شهرستان کمک کند.
بهرامیان با اشاره به فرآیند بررسی طرحها گفت: شبکههای بهداشت و درمان شهرستانها موظفاند پس از ارزیابی و تأیید نیاز منطقه، پیشنهادها را برای بررسی نهایی به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ارسال کنند.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات تنها پس از تأیید نهایی توسط معاونت درمان و کارگروه اشتغال دانشگاه امکانپذیر خواهد بود و هیچ اقدامی پیش از طی مراحل قانونی انجام نمیشود.
مسئول دفتر کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان اعلام کرد: متقاضیان میتوانند طرحهای خود را حداکثر تا ۳۰ اردیبهشت سال جاری ارائه دهند.
نظر شما