به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهزاد ابراهیمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت از طریق مشکهای ماری در سواحل استان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مرزبانان قرار گرفت.
وی افزود: مرزبانان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پایشهای میدانی، محل فعالیت قاچاقچیان را شناسایی و در عملیاتی هدفمند به منطقه اعزام شدند که قاچاقچیان با مشاهده حضور مأموران، اقدام به رها کردن محموله سوخت و تجهیزات کرده و قصد فرار داشتند.
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان تصریح کرد: در این عملیات، مرزبانان موفق شدند یک فروند موتورلنج و یک محفظه پلاستیکی موسوم به مشک ماری حاوی ۱۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.
سردار ابراهیمی با اشاره به دستاوردهای این عملیات خاطرنشان کرد: در این رابطه ۳ نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند و برابر اعلام کارشناسان، ارزش محموله کشفشده بالغ بر ۴۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی در پایان تأکید کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در آبهای سرزمینی، اجازه هیچگونه فعالیت به قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی را نخواهند داد.
