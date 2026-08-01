  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

میدان آزادی تا مهران با ون‌های رایگان اربعینی

میدان آزادی تا مهران با ون‌های رایگان اربعینی

رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران از آماده‌سازی ۶۰ ون برای جابه‌جایی رایگان زائران اربعین به مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده اظهار کرد: همزمان با برگزاری آیین بدرقه زائران اربعین حسینی در میدان آزادی تهران، ۶۰ دستگاه ون برای انتقال رایگان زائران به مرز مهران آماده خدمت‌رسانی هستند.

رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران، افزود: این ناوگان از ساعت ۱۶ امروز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ از میدان آزادی به سمت مرز مهران حرکت خواهد کرد و تمامی علاقه‌مندان به زیارت عتبات عالیات می‌توانند با حضور در محل برگزاری مراسم، از این خدمت رایگان بهره‌مند شوند.

بر اساس گزارش کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران، وی با دعوت از زائران برای حضور در میدان آزادی تأکید کرد: این اقدام در راستای تسهیل سفر زائران اربعین و ارائه خدمات حمل‌ونقل رایگان به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برنامه‌ریزی شده و امیدواریم بتوانیم بخشی از مسیر خدمت به زائران را با افتخار انجام دهیم.

کد مطلب 6905134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها