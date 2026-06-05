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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

کشف ۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب‌های بندرلنگه

کشف ۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب‌های بندرلنگه

بندرلنگه - فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه از کشف ۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در آب‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز آکفوره اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر انتقال سوخت قاچاق در آب‌های شهرستان، مرزبانان دریابانی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده حضور مأموران برای فرار از دست قانون طناب متصل به محفظه شناور موسوم به «مشک ماری» را قطع کرده و از محل متواری شدند.

آکفوره عنوان کرد: مأموران در این عملیات موفق شدند یک محفظه شناور حاوی ۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه خاطرنشان کرد: ارزش سوخت کشف‌شده بر اساس نظر کارشناسان حدود ۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است، شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

کد مطلب 6851080

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