به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز آکفوره اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر انتقال سوخت قاچاق در آب‌های شهرستان، مرزبانان دریابانی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده حضور مأموران برای فرار از دست قانون طناب متصل به محفظه شناور موسوم به «مشک ماری» را قطع کرده و از محل متواری شدند.

آکفوره عنوان کرد: مأموران در این عملیات موفق شدند یک محفظه شناور حاوی ۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه خاطرنشان کرد: ارزش سوخت کشف‌شده بر اساس نظر کارشناسان حدود ۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است، شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستور کار مرزبانان قرار دارد.