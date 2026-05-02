به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله محمدی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت مقام معلم و آیین نمادین «زنگ سپاس» که در آموزشگاه صیرفیان، محل تدریس شهیده «رقیه شیری» از فرهنگیان زنجان برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع معلمی اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش باید پاسخگویی خود را برای اصلاح امور تقویت کند و ما در مجلس، امور و مشکلات معلمان را از طریق جلسات چالشی و به دور از هرگونه نگرش سیاسی و جناحی دنبال می‌کنیم.

وی افزود: مقرر شده است مشکلات فرهنگیان استان زنجان با حضور وزیر آموزش و پرورش و نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان در خود استان پیگیری شود. سفر وزیر به زنجان با توجه به مسائل پیش‌آمده برای کشور در موعد مناسب انجام خواهد شد تا با همراهی ایشان، بخشی از دغدغه‌های جامعه فرهنگی استان برطرف گردد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به مهمترین موضوعات در دست پیگیری اشاره کرد و گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، آزمون‌های اعزام به خارج از کشور، مسائل مربوط به «نهضتی‌ها» و سایر دغدغه‌های معلمان همواره در مجلس پیگیری می‌شود.

محمدی معلمی را بالاترین درجه برای انسان و فراتر از مقام ملائک دانست و تصریح کرد: معلمان چراغ‌های فروزانی هستند که همواره با خلوص از آنان یاد می‌شود و ذات نام معلم از شأن و مرتبت بسیار بالایی برخوردار است. دولت چهاردهم و مجلس باید با اهتمام ویژه، عقب‌ماندگی حقوق معلمان از نرخ تورم را جبران کنند.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم تاکنون در انجام وظایف خود موفق بوده است، خاطرنشان کرد: از عملکرد برخی وزرا و معدود مسئولانی که ارزش و اهمیت عملکرد دولت را کاهش می‌دهند، انتقاد داریم. معلمی با هیچ جایگاهی قابل مقایسه نیست و دولت و مجلس نباید اجازه دهند شأن معلم پایین بیاید.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: یکی از مواردی که باید مورد اهتمام باشد، افزایش حقوق و مزایای معلمان است، چراکه اگر کیفیت زندگی آنان مناسب نباشد، اثرگذاری لازم را نیز نخواهند داشت.