به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دادههای بازار، ETFهای نقدی بیتکوین آمریکا در معاملات روز پنجشنبه، ۲۷ اوت، در مجموع ۲۴۲.۳ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردند. این نهمین جلسه معاملاتی متوالی بود که این صندوقها با ورود سرمایه مواجه شدند و نشاندهنده تداوم تقاضای سرمایهگذاران برای قرار گرفتن در معرض بیتکوین از طریق ابزارهای مالی regulated است.
بیتکوین در جریان معاملات اخیر تا حدود ۸۱ هزار و ۳۲۷ دلار صعود کرد که بالاترین سطح آن در حدود سه ماه گذشته بود، اما پس از آن بخشی از رشد خود را از دست داد و دوباره به زیر مرز ۸۰ هزار دلار بازگشت. آخرین معاملات نشان میدهد قیمت این رمزارز در محدوده ۷۹ تا ۸۰ هزار دلار قرار دارد.
افزایش تقاضا برای ETFهای بیتکوین در روزهای اخیر شدت گرفته است.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، طی هفت روز معاملاتی گذشته حدود ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه وارد ETFهای نقدی بیتکوین شده که بزرگترین جریان ورودی از ماه اکتبر تاکنون محسوب میشود.
این جریان سرمایه در شرایطی رخ داده که سرمایهگذاران به دنبال داراییهایی هستند که بتوانند در برابر نگرانیهای مربوط به تورم، کسری بودجه و کاهش ارزش بلندمدت دلار از سرمایه آنها محافظت کنند.
این روند در حالی شکل گرفته که بازارهای مالی آمریکا همچنان تحت تأثیر تحولات بازار اوراق خزانهداری قرار دارند.
وزارت خزانهداری آمریکا اخیراً برنامه بازخرید اوراق بلندمدت خود را افزایش داده است؛ اقدامی که از سوی برخی سرمایهگذاران بهعنوان تلاش برای کنترل فشار موجود بر بازار اوراق و بازدهیها ارزیابی شده است. افزایش تقاضا برای بیتکوین و طلا نیز در همین فضای نگرانی درباره ارزش پول و سیاستهای مالی آمریکا تقویت شده است.
در بازار ارزهای دیجیتال، ورود سرمایه به ETFهای بیتکوین تنها محدود به این رمزارز نبوده است. ETFهای نقدی اتریوم نیز در ۲۷ اوت حدود ۲۳۵ میلیون دلار ورود خالص سرمایه داشتند و آنها نیز نهمین روز متوالی ورود سرمایه را ثبت کردند.
با وجود رشد اخیر، بیتکوین هنوز نتوانسته است بهطور پایدار بالاتر از مرز ۸۰ هزار دلار تثبیت شود.
تحلیلگران محدوده ۸۱ تا ۸۳ هزار دلار را یکی از مقاومتهای مهم پیش روی قیمت میدانند و معتقدند عبور پایدار از این محدوده میتواند به تقویت روند صعودی کمک کند. در مقابل، کاهش قیمت به زیر محدوده ۷۷ هزار دلار میتواند بخشی از شتاب صعودی اخیر را از بین ببرد.
در مجموع، بازگشت سرمایه به ETFهای بیتکوین و تداوم این روند برای ۹ جلسه متوالی، در کنار رشد قیمت تا محدوده ۸۰ هزار دلار، نشانهای از افزایش دوباره تقاضای نهادی برای بزرگترین رمزارز بازار محسوب میشود؛ هرچند مسیر آینده قیمت همچنان به سیاست پولی آمریکا، وضعیت دلار و روند ورود سرمایه به ETFها وابسته خواهد بود.
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