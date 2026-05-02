اعتراضات گسترده کارگری در آمریکا با شعار «نه به کار، نه به خرید»

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، همزمان با فرارسیدن اول ماه مه (روز جهانی کارگر)، موجی از تجمعات و اعتراضات کارگری در سراسر ایالات متحده برگزار شد که محور اصلی آن مطالبه اصلاحات در حقوق و شرایط زندگی طبقه کارگر بود.

بر اساس این گزارش، حدود ۵۰۰ گروه کارگری در سراسر آمریکا یک تعطیلی اقتصادی فراگیر را سازمان‌دهی کردند و از مردم خواستند با شعار «نه به مدرسه، نه به کار، نه به خرید» در اعتراضات روز کارگر شرکت کنند.

این تجمعات در قالب ابتکاری با عنوان «می دی استرانگ» شکل گرفتند؛ حرکتی که تحت تأثیر واکنش‌های مردمی به شدت گرفتن اجرای قوانین مهاجرت در شهر مینیاپولیس (ایالت مینه‌سوتا) و همچنین مرگ دو شهروند آمریکایی، رِنه گود و الکس پرتی، در ماه ژانویه ایجاد شد.

اعتراضات در نقاط مختلف کشور برگزار شد و معترضان اعلام کردند هدف اصلی این حرکت مقابله با سیاست‌هایی است که به گفته آنان، ثروتمندترین اقشار جامعه را بر کارگران و اقشار کم‌درآمد ترجیح می‌دهد.

جنبش «می دی استرانگ» مجموعه‌ای از خواسته‌ها را مطرح کرده است — از جمله وضع مالیات بر ثروتمندان، لغو اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE)، پایان دادن به جنگ‌ها و گسترش دموکراسی. جالب آنکه یکی از مطالبات این جنبش هم‌زمان با رأی‌گیری جمهوری‌خواهان درباره طرح تأمین مالی اداره مهاجرت از وزارت امنیت داخلی مطرح شد.

در بیانیه‌ای که این جنبش منتشر کرده، تأکید شده است که این حرکت حاصل مجموعه‌ای از فشارها و چالش‌های فزاینده بر کارگران در ایالات متحده است.

برندن گریفیت، رئیس شورای مرکزی کار نیویورک وابسته به فدراسیون کارگران آمریکا و کنگره سازمان‌های صنعتی (AFL–CIO)، در گفت‌وگو با الجزیره گفت:

«از روز تحلیف رئیس‌جمهور، میلیاردرهای شرکتی و حامیان پروژه ۲۰۲۵ حملاتی را علیه حقوق و آزادی‌های ما هدایت کرده‌اند — از جمله هدف گرفتن کارگران بر اساس ظاهر، زبان یا نوع شغل آنان، و همچنین تضعیف حقوق متمم اول قانون اساسی و آزادی تشکل‌یابی.»

بر اساس گزارش الجزیره، پروژه ۲۰۲۵ ابتکاری محافظه‌کارانه است که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده توسط بنیاد هریتیج تدوین شده و هدف اصلی آن بازطراحی ساختار دولت فدرال آمریکا و تمرکز هرچه بیشتر قدرت اجرایی در دست ریاست‌جمهوری عنوان می‌شود.