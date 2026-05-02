نورمفیدی: همدلی کارگر و کارفرما، رمز پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر شنبه در دیدار با اعضای ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر استان گلستان با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور اظهار کرد: ملت ایران در مقطعی سرنوشت‌ساز قرار دارد و نوع تصمیم‌گیری‌ها و رفتارها در این برهه می‌تواند آینده کشور و حتی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این‌رو ضروری است همه اقشار جامعه با درک درست شرایط، با همدلی و احساس مسئولیت در مسیر پیشرفت گام بردارند.

وی با بیان اینکه همه افراد جامعه به نوعی در جایگاه کار و خدمت قرار دارند، افزود: از کارگران تا پزشکان، مهندسان و مدیران، هر یک نقشی در پیشبرد امور جامعه ایفا می‌کنند و باید به کار و تلاش با نگاه ارزشمند و همراه با احترام نگریسته شود.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر تقویت روحیه خودباوری در جامعه گفت: ایران اسلامی از ظرفیت‌های گسترده علمی، فرهنگی و تاریخی برخوردار است و با اتکا به توان داخلی می‌تواند مسیر توسعه و استقلال را با قدرت ادامه دهد. در این مسیر، تقویت فرهنگ «ما می‌توانیم» ضرورتی انکارناپذیر است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تولید و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: فراهم‌سازی بستر فعالیت برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی خواهد بود و می‌تواند بخشی از بار اشتغال را از دوش دولت بردارد.

نورمفیدی در ادامه بر ضرورت تقویت روابط انسانی و اخلاقی میان کارگر و کارفرما تأکید کرد و افزود: این رابطه باید بر پایه احترام متقابل، اخلاق‌مداری و مسئولیت‌پذیری شکل گیرد؛ چراکه صرف قوانین و مقررات نمی‌تواند پاسخگوی همه مسائل باشد و ایجاد فرهنگ تعامل در محیط‌های کاری، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری دارد.

وی با استناد به حدیثی از امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: بهترین نوع زندگی آن است که انسان علاوه بر بهره‌مندی از نعمت‌ها، دیگران را نیز در این بهره‌مندی شریک سازد؛ مفهومی که در قالب کار، تولید و خدمت به جامعه تجلی می‌یابد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با قدردانی از تلاش‌های کارگران و فعالان حوزه تولید، ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با تقویت وحدت ملی، ارتقای فرهنگ کار و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت و توسعه کشور با شتاب بیشتری ادامه یابد.