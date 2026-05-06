۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهاباد

یزد - ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک بهاباد با مساحت دو هزار مترمربع و با زیربنای ۴۰۰ متر مربع و هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهاباد با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت ویدئو کنفرانسی و با حضور فرماندار بهاباد، معاونان فرمانداری، شهردار، رئیس دادگستری شهرستان و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد.

این پروژه با هدف ارتقای کیفیت خدمات ثبتی، تسریع در فرآیندهای اداری و ایجاد فضایی مناسب برای ارباب‌ رجوع اجرا شده است.

