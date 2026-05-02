  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

۲۲ میلیارد ریال اعتبار ملی برای احیای قنات‌های دامغان تخصیص یافت

دامغان- مدیر جهاد کشاورزی دامغان از تخصیص ۲۲ میلیارد ریال اعتبار ملی برای احیای قنات‌های شهرستان خبر داد و گفت: رویکرد این اقدام ثبات تأمین آب باغات و اراضی منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی ظهر شنبه در بازدید قنات‌های دامغان به اهمیت حفظ این سازه‌های سنتی در پایداری اشتغال روستایی تاکید کرد و افزود: از این رو بازسازی و مرمت قنات‌ها در اولویت امور زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی دامغان قرار دارد.

وی از تخصیص ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار برای مرمت و بازسازی قنات‌های دامغان خبر داد و اظهار کرد: این اعتبارات شامل قنات های معلمان، سلم آباد کوه زر و گیوتنگه توبه دروار می شود.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان هدف اجرای این طرح‌ها را ثبات در تامین آب باغات و اراضی پایین دست این قنات‌های بهبود یافته عنوان کرد و افزود: با این اقدامات از هدر رفت آب نیز در مسیر انتقال پیشگیری می شود.

شوکت آبادی با اشاره به اینکه با بازسازی و مرمت قنات‌ها افزایش دبی آب در مناطق خشک و نیمه خشک شهرستان رخ خواهد داد، اظهار داشت: در این راستا از مبلغ فوق شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال صرف مرمت و لایروبی این سه قنات واقع در در مناطق محروم شهرستان شده است.

وی به لزوم جذب حداکثری اعتبارات ملی در حوزه کشاورزی دامغان تاکید داشت و اضافه کرد: با جذب آن روند نوسازی سایر قنات‌های آسیب دیده شهرستان شتاب خواهد گرفت.

کد مطلب 6817829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها