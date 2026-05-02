به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی ظهر شنبه در بازدید قنات‌های دامغان به اهمیت حفظ این سازه‌های سنتی در پایداری اشتغال روستایی تاکید کرد و افزود: از این رو بازسازی و مرمت قنات‌ها در اولویت امور زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی دامغان قرار دارد.

وی از تخصیص ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار برای مرمت و بازسازی قنات‌های دامغان خبر داد و اظهار کرد: این اعتبارات شامل قنات های معلمان، سلم آباد کوه زر و گیوتنگه توبه دروار می شود.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان هدف اجرای این طرح‌ها را ثبات در تامین آب باغات و اراضی پایین دست این قنات‌های بهبود یافته عنوان کرد و افزود: با این اقدامات از هدر رفت آب نیز در مسیر انتقال پیشگیری می شود.

شوکت آبادی با اشاره به اینکه با بازسازی و مرمت قنات‌ها افزایش دبی آب در مناطق خشک و نیمه خشک شهرستان رخ خواهد داد، اظهار داشت: در این راستا از مبلغ فوق شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال صرف مرمت و لایروبی این سه قنات واقع در در مناطق محروم شهرستان شده است.

وی به لزوم جذب حداکثری اعتبارات ملی در حوزه کشاورزی دامغان تاکید داشت و اضافه کرد: با جذب آن روند نوسازی سایر قنات‌های آسیب دیده شهرستان شتاب خواهد گرفت.