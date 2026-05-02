برپایی «پاتوق نوجوان مبارز» در سمنان یک ضرورت تبیینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق اکبری ظهر شنبه در بازدید از «پاتوق نوجوان مبارز» در محل دبیرستان دکتر شریعتی سمنان با گرامیداشت جایگاه والای معلمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: معلمان پیشگامان تحول و سازندگان اصلی هویت نسل جوان به شمار می‌آیند. در شرایطی که دشمنان تلاش دارند افکار و اندیشه‌های جوانان کشور را هدف قرار دهند، تلاش و مجاهدت معلمان در سنگر مدارس و مراکز علمی و آموزشی، تضمین‌کننده حفظ و تداوم ارزش‌های اصیل اسلامی و انقلابی است.

وی افزود: تقدیر از معلم، در واقع تقدیر از دانایی و تعهد است و ما مدیون ایثارگری این قشر زحمت‌کش در تربیت نسل تمدن‌ساز جمهوری اسلامی ایران هستیم.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تقدیر از راه‌اندازی مجموعه «پاتوق نوجوان مبارز»، این اقدام را یک ضرورت راهبردی توصیف کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس نخست، شمار زیادی از دانش‌آموزان با حضور مؤثر در جبهه‌های حق علیه باطل نقش‌آفرینی کردند. اکبری افزود: امروز نیز در شرایطی قرار داریم که جنگ تحمیلی سوم در قالب جنگ ترکیبی از سوی متجاوزان آمریکایی ـ صهیونیستی دنبال می‌شود؛ جنگی که با بهره‌گیری از ابزارهای گوناگون، عرصه‌های علمی و فرهنگی را هم هدف قرار داده است. در چنین فضایی، شکل‌گیری پاتوق‌هایی از این دست، اقدامی خلاقانه، ارزشمند و موفق در مسیر تبیین و تقویت آرمان‌های نظام اسلامی به شمار می‌آید.

وی بر اهمیت مشارکت دانش‌آموزان در کنار اولیای مدارس تاکید کرد و گفت: اینکه مدیریت و اجرای بخش‌های مختلف این مجموعه بر عهده خود نوجوانان دغدغه‌مند است، نشان‌دهنده اعتماد به ظرفیت‌های عظیم نسل جدید است همچنین این پاتوق بستری عالی برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری سالم در میان دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم فراهم کرده است.