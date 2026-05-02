۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

استاندار کردستان: معلمان ستون اصلی ارتقای کیفیت آموزش هستند

سنندج – استاندار کردستان با تبریک روز معلم، بر نقش بی‌بدیل فرهنگیان در ارتقای نظام آموزشی تأکید کرد و گفت: تلاش معلمان، زیربنای توسعه پایدار و پیشرفت جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم که در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد، با سلام و احترام به حاضران و مسئولان استانی، اظهار کرد: فرهنگیان نقش محوری در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و تربیت نسل آینده دارند.

وی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر برگزاری این مراسم افزود: اگرچه امکان برگزاری برنامه‌ای گسترده برای تجلیل از معلمان فراهم نشد، اما این مناسبت فرصت ارزشمندی است تا از زحمات این قشر فرهیخته قدردانی شود.

استاندار کردستان با تبریک روز معلم به تمامی فرهنگیان استان ادامه داد: معلمان با تلاش و تعهد خود، مسیر رشد و تعالی فرزندان این مرز و بوم را هموار می‌کنند و شایسته بالاترین سطح تکریم هستند.

وی همچنین از معلمان نمونه که بر اساس شاخص‌های مشخص انتخاب شده‌اند، تقدیر کرد و گفت: انتخاب این افراد نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای جامعه فرهنگیان استان است و باید این الگوها بیش از پیش معرفی شوند.

زره‌تن لهونی در پایان با قدردانی از مجموعه آموزش و پرورش استان، ابراز امیدواری کرد با تداوم این تلاش‌ها، شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح کیفی آموزش در کردستان باشیم.

کد مطلب 6817871

