حسینی: توسعه کشور در گرو تقویت نظام تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، فواد حسینی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم با تبریک این مناسبت و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مرتضی مطهری و شهدای فرهنگی، اظهار کرد: معلمان نقش اساسی در تربیت نسل آینده و شکل‌گیری مسیر توسعه کشور دارند.

وی با اشاره به اهمیت نظام آموزشی در پیشرفت جوامع افزود: در همه کشورهای دنیا، آموزش و پرورش به‌عنوان مهم‌ترین نهاد توسعه‌ساز شناخته می‌شود و آینده هر کشور را باید در مدارس آن جست‌وجو کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: اگر امروز شرایط مناسبی برای دانش‌آموزان و معلمان فراهم شود، بدون تردید در سال‌های آینده شاهد پیشرفت و حل بسیاری از مشکلات کشور خواهیم بود.

وی با تأکید بر لزوم توجه عملی به جایگاه معلم تصریح کرد: تکریم مقام معلم نباید صرفاً در حد شعار و مناسبت‌ها باقی بماند، بلکه باید با اقدامات مؤثر در حوزه معیشت، تأمین امکانات آموزشی و به‌روزرسانی منابع درسی همراه باشد.

حسینی با بیان اینکه تجلیل از معلم، تجلیل از علم و دانش است، گفت: علم و دانش از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور به شمار می‌رود و دشمنان نیز این موضوع را به‌خوبی درک کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات و پیگیری‌های آموزش و پرورش استان اشاره کرد و افزود: صیانت از املاک و دارایی‌های آموزش و پرورش به‌عنوان امانت نسل‌های آینده با جدیت دنبال می‌شود و اجازه تضییع حقوق این حوزه داده نخواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین درباره مدارس غیردولتی گفت: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، دریافت شهریه ثابت برای این مدارس در شرایط فعلی بلامانع است، اما دریافت هزینه‌های فوق‌برنامه به‌صورت اختیاری و با نظر اولیا خواهد بود.

وی با اشاره به اجرای طرح شناسایی معلمان نمونه در استان خاطرنشان کرد: این فرآیند با مشارکت گسترده فرهنگیان و طی مراحل تخصصی از جمله ارزیابی مستندات و مصاحبه انجام شده است.

حسینی افزود: در این طرح بیش از ۹۷ درصد مشمولان مشارکت داشته‌اند که نشان‌دهنده استقبال و انگیزه بالای معلمان استان است.

وی ادامه داد: در نهایت از میان صدها شرکت‌کننده، ۹ معلم به‌عنوان برگزیدگان استانی انتخاب شدند که شامل معلمان آموزشی و کارکنان تخصصی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان، رسانه‌ها و فرهنگیان استان، ابراز امیدواری کرد با تقویت زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از معلمان، مسیر توسعه و پیشرفت استان هموارتر شود.