۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

دادستان تهران: ۶۳ ملک مسعود عنایت توقیف شد

دادستان تهران: ۶۳ ملک مسعود عنایت توقیف شد

دادستان تهران از شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول بیش از ۲۵۰ نفر از افرادی که امنیت کشور را تهدید می‌کردند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی، دادستان تهران، در مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی با جمع خبرنگاران، گفت: پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای تهران با سرعت و قاطعیت در حال رسیدگی است.

وی افزود: اموال منقول و غیرمنقول بیش از ۲۵۰ نفر از افرادی که با شبکه‌های صهیونیستی و معاندین امنیت کشور همکاری داشتند، شناسایی و توقیف شده است.

صالحی ادامه داد: اموال خوبی شناسایی و توقیف شد؛ برای نمونه، اموال متعلق به مسعود عنایت حدود ۶۳ ملک شناسایی و توقیف شد.

دادستان تهران همچنین گفت: دستورات لازم برای پیگیری و اجرای توقیف اموال به بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و سامانه سهام کشور صادر شده و اقدامات قضایی به صورت مستمر و جدی ادامه دارد.

وی تاکید کرد: ما دوشادوش مردم و نیروهای مسلح در دستگاه قضایی محکم ایستاده‌ایم و برخورد قاطع و سریع با تهدیدکنندگان امنیت کشور در دستور کار است.

