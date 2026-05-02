دادستان تهران: ۶۳ ملک مسعود عنایت توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی، دادستان تهران، در مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی با جمع خبرنگاران، گفت: پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای تهران با سرعت و قاطعیت در حال رسیدگی است.

وی افزود: اموال منقول و غیرمنقول بیش از ۲۵۰ نفر از افرادی که با شبکه‌های صهیونیستی و معاندین امنیت کشور همکاری داشتند، شناسایی و توقیف شده است.

صالحی ادامه داد: اموال خوبی شناسایی و توقیف شد؛ برای نمونه، اموال متعلق به مسعود عنایت حدود ۶۳ ملک شناسایی و توقیف شد.

دادستان تهران همچنین گفت: دستورات لازم برای پیگیری و اجرای توقیف اموال به بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و سامانه سهام کشور صادر شده و اقدامات قضایی به صورت مستمر و جدی ادامه دارد.

وی تاکید کرد: ما دوشادوش مردم و نیروهای مسلح در دستگاه قضایی محکم ایستاده‌ایم و برخورد قاطع و سریع با تهدیدکنندگان امنیت کشور در دستور کار است.