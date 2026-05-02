راه اندازی پویش «سردار فردا» با هدف تشویق به فرزندآوری

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش سراسری «سردار فردا» با لبیک به دغدغه های رهبر و فرمانده شهیدمان با شعار «هر نوزاد، یک رزمنده، یک سردار آینده» والدین را تشویق به فرزندآوری و نسل سازی میکند تا هر کدام از آنان سرداری برای آینده و فرماندهای برای دفاع از ایران عزیز باشند و برای تحقق این هدف باشکوه، گامهای خودسازی و معنویت را برای رشد خود طی کنند.
از این رو سازمان بسیج جامعه پزشکی و مجموعه نسل توحیدی با دعوت و حمایت از زوجهای جوان و نسل سازی، قصد دارند سرداران توانمندی را برای فردای ایران اسلامی پرورش و به ایران تقدیم کنند.
