۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

راه اندازی پویش «سردار فردا» با هدف تشویق به فرزندآوری

موسسه «نسل توحیدی» با مشارکت مجموعه «نفس» سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، خانواده‌ها را به تربیت و رشد «سردار فردا» دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش سراسری «سردار فردا» با لبیک به دغدغه های رهبر و فرمانده شهیدمان با شعار «هر نوزاد، یک رزمنده، یک سردار آینده» والدین را تشویق به فرزندآوری و نسل سازی می‌کند تا هر کدام از آنان سرداری برای آینده و فرمانده‌ای برای دفاع از ایران عزیز باشند و برای تحقق این هدف باشکوه، گام‌های خودسازی و معنویت را برای رشد خود طی کنند.

از این رو سازمان بسیج جامعه پزشکی و مجموعه نسل توحیدی با دعوت و حمایت از زوج‌های جوان و نسل سازی، قصد دارند سرداران توانمندی را برای فردای ایران اسلامی پرورش و به ایران تقدیم کنند.

