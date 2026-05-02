نظارت بر بازار و مدیریت بحران اقتصادی یک جهاد بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر شنبه در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و معاونان با انتقاد از افزایش روزانه قیمت کالاها، تأکید کرد: نظارت بر نرخها و مدیریت بحرانهای اقتصادی در شرایط کنونی یک جهاد بزرگ به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بحرانها محدود به میدان جنگ نیست و عرصههای اقتصادی نیز میتوانند محل بحران باشند، افزود: افزایش قیمتها گاه ناشی از کمبودهای واقعی و گاه نتیجه سوءاستفاده سودجویان است که با نظارت دقیق قابل مهار است.
وی ادامه داد: کار نظارت بر بازار کاری ارزشمند و حیاتی است. امروز افزایش قیمتها تنها به کالاهای اساسی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت و برنج محدود نمیشود و شامل تمامی کالاها شده است. این روند روزافزون باعث فاصله گرفتن درآمدها از هزینهها و نگرانی شدید مردم شده است.
نماینده ولی فقیه در مازندران در خصوص بازار مرغ و تخممرغ بیان کرد: حل مشکلات با رویکرد مردمی و همکاری تولیدکنندگان منصف و دلسوز نتیجهبخشتر از اقدامات صرفاً دولتی است.
وی همچنین درباره نان اظهار داشت: دولت تصمیم به پرداخت یارانه نان به خانوارها گرفته تا قیمت آن آزاد شود.
آیتالله محمدی لائینی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان دلسوز و پرهیز از برخوردهای صرفاً چکشی، خاطرنشان کرد: برای مقابله با احتکار و فرار مالیاتی، بهرهگیری از سامانههای دیجیتال و ثبت خودکار موجودیها مؤثرتر از جریمههای سنگین است.
وی با اشاره به بارندگیهای مناسب و پیشبینی خودکفایی در تولید گندم، افزود: قیمت ۵۰ هزار تومان برای هر کیلو گندم مناسب است و باید از قاچاق آن به کشورهای همسایه جلوگیری شود.
نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان از تلاشهای ناظران بازار قدردانی و تأکید کرد: نظارتها باید صادقانه و بدون هرگونه ارتباط ناسالم انجام شود و معیشت ناظران نیز مورد توجه قرار گیرد.
