توسعه «آمادگی جسمانی و تندرستی» اصناف و مشاغل در دستورکار

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی اصناف و مشاغل از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی برگزار شد و کارکنان اصناف و مشاغل مختلف کشور ضمن ورزش و فعالیت بدنی جمعی، یکصدا «آمادگی جسمانی و تندرستی» را فریاد زدند و بر ضرورت فعالیت بدنی و مقابله با کم تحرکی، تاکید کردند.

جمعی از کارکنان و پرسنل هلال احمر، پارکبانان، آتش‌نشانان، پزشکان، راهبران مترو، کارکنان پست، کارکنان مخابرات، مهندسان، معلمان و ورزشکاران و...در گردهمایی اصناف و مشاغل که از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی با همکاری آکادمی ملی المپیک برگزار شد، شرکت کردند.

در این گردهمایی کارکنان شاغل به نمایندگی از اصناف و مشاغل مختلف کشور به صورت جمعی به ورزش کردن پرداختند و یکصدا «آمادگی جسمانی و تندرستی» را فریاد زدند و بر ضرورت انجام فعالیت بدنی و مقابله با کم‌تحرکی، تاکید کردند.

علیرضا کلانتری؛ مدیرکل توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ضمن محکومیت حملات جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی علیه کشورمان، اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست که امروزه موضوع فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی، اولویت اصلی برای امنیت ملی کشور است و به مردم و به ویژه جوانانی تندرست با آمادگی جسمانی بالا برای دفاع از این مرز و بوم و کیان، نیازمند هستیم.

وی افزود: مجموعه وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی به ویژه فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی، نقش بسیار پررنگی در حوزه آمادگی جسمانی و تندرستی آحاد مردم ایفا می‌کنند و با برنامه‌ریزی، خرد جمعی و فعالیت‌های عمومی می‌توانیم شاهد کاهش استرس و بالابردن تاب‌آوری جامعه باشیم و با توسعه آمادگی جسمانی در کشور، تاثیر مثبتی بر ابعاد مختلف زندگی مردم بگذاریم.

احمد گواری رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی نیز با بیان اینکه اصناف و مشاغل مختلف در دوره جنگ تحمیلی سوم به بهترین شکل ممکن با وجود سختی‌های فراوان به مردم خدمت‌رسانی کردند، گفت: آرزومند هستیم که آرامش و سلامتی به کشور باز گردد و باید بدانیم که فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی بر اساس ماموریت و رسالت خود، توسعه فعالیت بدنی و مقابله با کم‌تحرکی در اصناف و مشاغل مختلف را در دستورکار خود قرار داده است.

وی افزود: آمادگی جسمانی و تندرستی نیاز و ضرورت انکارناپذیر جامعه است و هر کسی در هر شغلی و با هر سن و جنسیتی، نیازمند آمادگی جسمانی مرتبط با شغل خود است.