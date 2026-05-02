هانیه رستمیان در جمع ۱۰ تیرانداز برتر جهان

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تیراندازی تازه‌ترین رده‌بندی ورزشکاران در ماه می ۲۰۲۶ را منتشر کرد که بر اساس آن هانیه رستمیان در هر دو ماده تپانچه ۱۰ متر و ۲۵ متر جایگاه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین وحید گل‌خندان در رده‌بندی تپانچه ۱۰ متر موفق شد در جمع ۲۰ تیرانداز برتر دنیا قرار بگیرد.

جایگاه تیراندازان ایران در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی به شرح زیر است:

*تفنگ ۱۰ متر زنان:

۳۹- شرمینه چهل امیرانی

۹۳- فاطمه امینی

۹۷- نجمه خدمتی

*تفنگ ۱۰ متر مردان:

۲۶- امیر محمد نکونام

۵۲- محمد مهدی طهماسبی

۸۰- پوریا نوروزیان

۱۱۵- هادی غرباقی

*تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:

۵۴- نجمه خدمتی

۱۱۹- فاطمه امینی

*تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:

۴۴- امیر محمد نکونام

۱۰۰- پوریا نوروزیان

*تپانچه ۱۰ متر زنان:

۷- هانیه رستمیان

۵۳- سامیه یاسی

۸۵- مینا قربانی

۱۱۰- گلنوش سبقت الهی

*تپانچه ۱۰ متر مردان:

۱۴- وحید گل‌خندان

۷۱- جواد فروغی

۷۹- امیر جوهری خو

*تپانچه ۲۵ متر زنان:

۷- هانیه رستمیان

۹۹- گلنوش سبقت الهی

*تراپ زنان:

۷۷- مرضیه پرورش نیا

*تراپ مردان:

۷۰- محمد بیرانوند

۱۴۹-امیر حسین آقازاده

*اسکیت مردان:

۱۵۲- امیر محمد دادگر