اسماعیل عبادی سرمربی تیم ملی کامپوند تیراندازی با کمان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت ملی‌پوشان برای حضور در رقابت های کاپ جهانی ترکیه در خرداد ۱۴۰۵ اظهار داشت: مرحله جدید اردوی تیم ملی از ۲۹ فروردین‌ آغاز شده و تا ۱۶ اردیبهشت‌ به میزبانی بندر انزلی در حال برگزاری است. خوشبختانه شرایط کلی تیم مناسب است و ملی‌پوشان با انگیزه بالایی تمرینات خود را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به تأثیر شرایط اخیر بر روند آماده‌سازی تیم گفت: در مقطعی به دلیل شرایط خاصی که ایجاد شد ملی‌پوشان از وضعیت ایده‌آل فاصله گرفتند اما به‌تدریج این روند اصلاح شد و اکنون تیم به شرایط مطلوب‌تری رسیده است. کادر فنی تلاش کرده با برنامه‌ریزی مناسب این افت مقطعی را جبران کند.

عبادی در ادامه افزود: در بخش کامپوند ۸ ورزشکار به اردو دعوت شده‌اند که شامل ۴ ورزشکار در بخش زنان و ۴ ورزشکار در بخش مردان هستند. تلاش ما این است که با ایجاد رقابت سالم درون‌تیمی بهترین نفرات را برای اعزام به مسابقات پیش‌رو انتخاب کنیم.

سرمربی تیم ملی کامپوند درباره برنامه‌های آینده تیم عنوان کرد: پس از پایان این مرحله از اردو یک هفته به ملی‌پوشان استراحت خواهیم داد و سپس دور جدید اردوها را آغاز می‌کنیم. احتمالاً ادامه اردوها در بندر انزلی یا مشهد برگزار خواهد شد و فعلاً برنامه‌ای برای برگزاری اردو در تهران نداریم. هدف ما این است که با ثبات در محل اردو تمرکز بیشتری روی آماده‌سازی داشته باشیم.

وی با اشاره به رقابت‌هایی که تیم ملی از دست داده است گفت: متأسفانه تا کنون مسابقات کاپ جهانی چین و همچنین کاپ آسیایی تایلند را از دست دادیم. علاوه بر این رقابت‌های سلیمانیه نیز به دلیل شرایط پیش‌آمده به آذرماه موکول شد. این موضوع تا حدی برنامه‌های تدارکاتی ما را تحت تأثیر قرار داد ولی تلاش کرده‌ایم با برگزاری اردوهای منظم این خلأ را جبران کنیم.

عبادی در ادامه درباره هدف حضور در رقابت‌های پیش‌رو اظهار داشت: هدف ما این است که در رقابت‌های ترکیه عملکرد قابل قبولی داشته باشیم. این مسابقات بیشتر جنبه تدارکاتی برای تیم ملی دارد و فرصتی است تا وضعیت فنی ملی‌پوشان در سطح بین‌المللی ارزیابی شود. بدون تردید این رقابت‌ها از سطح کیفی بالایی برخوردار خواهد بود چرا که تیم‌های قدرتمند اروپایی و آسیایی در آن حضور دارند.

وی در خصوص ترکیب اعزامی تیم گفت: در حال حاضر در بخش کامپوند نام‌نویسی تمامی ورزشکاران حاضر در اردو انجام شده و انتخاب نهایی پس از بررسی‌های فنی صورت خواهد گرفت. همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم یک اردوی ۱۰ روزه دیگر نیز قبل از آغازد رقابت‌ها در ترکیه برگزار کنیم تا تیم با آمادگی کامل در مسابقات حاضر شود.

سرمربی تیم ملی کامپوند با تأکید بر اهمیت بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا تصریح کرد: مهم‌ترین هدف ما در حال حاضر حضور موفق در بازی‌های آسیایی ناگویا است. این رقابت‌ها برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد و حتی به وزارت ورزش نیز قول کسب مدال داده‌ایم. به‌ویژه در بخش کامپوند رقابت‌ها حساس‌تر است چرا که در ماده میکس کسب مدال طلا می‌تواند سهمیه المپیک را نیز به همراه داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کار آسانی پیش‌رو نداریم چرا که رقبای قدرتمندی مانند کره‌جنوبی، هند و مالزی در این رشته حضور دارند ولی با تلاش، برنامه‌ریزی و همدلی می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. هدف ما این است که از فرصت باقی‌مانده بهترین استفاده را ببریم و تیمی آماده و منسجم را راهی رقابت‌های پیش‌رو کنیم.