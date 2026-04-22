مربی تیم ملی تفنگ: ملت ایران در برابر هر خطای دشمن آماده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، محمد حسین کریمی مربی تیم ملی تفنگ پس از حضور در اجتماعات مردمی و موکب فدراسیون تیراندازی، اظهار داشت: ملت نجیب و مقتدر ایران مدت ها درگیر یک جنگ ترکیبی هستند و واکنش های ما نیز باید نسبت به تحرکات دشمن تغییر کند برای مثال در شرایط عادی ما درگیر برگزاری اردو جهت حضور در میادین جهانی و اهتزاز پرچم ایران و شاد کردن دل ملت بودیم اما با آغاز جنگ خود من به اقتضای شغلم که کادر درمان هستم برای دفاع از سلامت مردم تلاش کردم.

وی در ادامه افزود: در ادامه هم بنا بر دستور فرماندهان و رزمندگان جان برکف که خواستند مردم در خیابان باشند و خیابان را حفظ کنند، در کنار مردم در خیابان ها حاضر شدیم و این کمترین کاری است که می توانیم در قدردانی از جان فشانی آنها انجام دهیم

مربی تیم ملی تفنگ کشورمان تصریح کرد: باید حواسمان به تحرکات بعدی دشمن باشد و ما دست به ماشه و گوش به فرمان فرماندهان هستیم و اگر دشمن خطای محاسباتی انجام دهد و تهاجم زمینی انجام دهد باید بداند ما از نسل سلحشور ترین مردم جهان هستیم و آماده جان و فدایی برای کشورمان هستیم. به قول فردوسی « چو فردا برآید بلند آفتاب/ من و گرز و میدان افراسیاب».

کریمی در پایان بر اتحاد ملت ایران تاکید کرد و گفت: مردم جواب درخور و دندان شکنی به دشمن خواهند داد. از مردم می خواهم شش دانگ خواسته‌های نیروهای مسلح را انجام و وظایف خود را به درستی تشخیص دهند. مانند نمونه هایی که در تاریخ این کشور وجود داشته باز هم پوزه دشمنان را به خاک می‌مالیم و ملت و کشور بزرگ ایران به جایگاهی که لیاقتش را دارد، دست می‌یابد.