به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیرانوند ملی پوش تراپ کشورمان در خصوص برگزاری اردوی آمادگی این تیم در رشت اظهار داشت: بعد از چند ماه وقفه اولین اردوی تمرینی خود را آغاز کردیم و از آقای برخورداری سرپرست فدراسیون که با پیگیری خود اردو را تشکیل داد سپاسگزارم. خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کنیم و امیدوارم تیم تراپ ایران در این بازی‌ها مدال خوش‌رنگی بگیریم.

وی در ادامه در خصوص هدف گذاری خود در سال جدید گفت: هدف اصلی من درخشش در ناگویا است و امیدوارم با کسب مدال در بازی‌های آسیایی دل مردم و هم وطنان را شاد کنم. همه مردم از ما ورزشکاران انتظار طلا دارند و من هم تلاش کنیم تا با دعای خیر آنها این اتفاق عملی شود و برای ایران یک مدال طلای خوشرنگ به ارمغان بیاورم.

اردوی آمادگی تیم ملی تراپ جهت حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا از ۱۲ اردیبهشت ماه در رشت در حال برگزاری است.