۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

بیرانوند: برای حضور در بازی‌های آسیایی آماده می‌شویم

ملی‌پوش تراپ کشور پس از آغاز اردوی تیم ملی در رشت هدف اصلی خود را کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی ناگویا عنوان کرد و گفت: امیدوارم با کسب مدال دل مردم و هم وطنان را شاد کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیرانوند ملی پوش تراپ کشورمان در خصوص برگزاری اردوی آمادگی این تیم در رشت اظهار داشت: بعد از چند ماه وقفه اولین اردوی تمرینی خود را آغاز کردیم و از آقای برخورداری سرپرست فدراسیون که با پیگیری خود اردو را تشکیل داد سپاسگزارم. خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کنیم و امیدوارم تیم تراپ ایران در این بازی‌ها مدال خوش‌رنگی بگیریم.

وی در ادامه در خصوص هدف گذاری خود در سال جدید گفت: هدف اصلی من درخشش در ناگویا است و امیدوارم با کسب مدال در بازی‌های آسیایی دل مردم و هم وطنان را شاد کنم. همه مردم از ما ورزشکاران انتظار طلا دارند و من هم تلاش کنیم تا با دعای خیر آنها این اتفاق عملی شود و برای ایران یک مدال طلای خوشرنگ به ارمغان بیاورم.

اردوی آمادگی تیم ملی تراپ جهت حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا از ۱۲ اردیبهشت ماه در رشت در حال برگزاری است.

